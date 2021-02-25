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Alman vatandaşına Rusya adına casusluk suçlaması

25.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Alman vatandaşına Rusya adına casusluk suçlaması

Federal Başsavcılık, Berlin'deki Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına ilettiği öne sürülen bir Alman vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı.

Federal Başsavcılık, başkent Berlin'deki Federal Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına ilettiği öne sürülen bir Alman vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı.

Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılık tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Jens F. adlı şüphelinin, Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına verdiği belirtildi. Jens F.'nin daha önce binaki elektronik cihazların bakımını yapmakla görevlendirilen bir firma için çalıştığı ve bu çerçevede kat planlarına ait PDF dosyalarının F.'in elinde bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin kendi inisiyatifi ile 2017'de bu planları Rus istihbaratına aktardığını iddia eden Başsavcılık, Jens F.'nin bir Rus Büyükelçiliği çalışanına planların içinde bulunduğu bir harici bellek illettiğini kaydetti. Büyükelçilik çalışanının Rus askeri istihbarat örgütü GRU ajanı olduğu ifade edildi.

Söz konusu casusluk olayının, muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasına tepki gösteren Almanya'yla Rusya arasındaki ikili ilişkilerdeki tansiyonu daha da artırabileceği ve Washington başta olmak üzere, Rusya'nın güvenilir bir ortak olmadığı gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkanların da elini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Almanya, 2016'da da Meclisteki bilgisayar sistemlerinin bir Rus hacker saldırısının hedefi olduğunu açıklamıştı.

rtr /SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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