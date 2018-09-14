Alman vatandaşının evinden 650 bin lira çalındığı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Alman vatandaşının evinden 650 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı A.M'nin evinden 650 bin liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.
Zanlının çaldığı parayı Kepez ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü öğrenildi.
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