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Alman vatandaşının evinden 650 bin lira çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Alman vatandaşının evinden 650 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı A.M'nin evinden 650 bin liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.

Zanlının çaldığı parayı Kepez ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hırsızlık tutuklama

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