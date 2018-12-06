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Alman vatandaşlarını dolandıran sanıklara 23 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA )- ANTALYA'da, kurdukları çağrı merkezinden, Alman vatandaşlarını arayarak kendilerini  'Alman savcı ve polisi' diye tanıtıp, 'Adınız bazı suçlara karışmış, hesaplarınız bloke edilecek ve yargılanacaksınız' diye korkutarak dolandırdığı iddia edilen 4 kişi hakkında, 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA )- ANTALYA'da, kurdukları çağrı merkezinden, Alman vatandaşlarını arayarak kendilerini 'Alman savcı ve polisi' diye tanıtıp, 'Adınız bazı suçlara karışmış, hesaplarınız bloke edilecek ve yargılanacaksınız' diye korkutarak dolandırdığı iddia edilen 4 kişi hakkında, 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, zanlılar, E.D, F.K, H.M. ve S.G.'nin Alman vatandaşı Sandra H.'den 34 bin 300 euro, Albert L.'den ise yaklaşık 8 bin euro aldıkları belirtildi.
Antalya'da oturan E.D, F.K, H.M. ve S.G., kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da yaşayan Sandra H.'yi Ocak 2018'de, Albert L.'yi ise Şubat 2018'de telefonla arayarak kendilerini 'savcı ve polis' diye tanıttı. Şüpheliler, baskı altına alıp korkuttukları Sandra H.'yi 34 bin 300 Euro, Albert L.'yi ise 8 bin Euro dolandırdı. Şüphelilerin ikince kez arayıp 11 bin Euro istediği Albert L., durumdan şüphelenerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Alman polisi, Sandra H.'nin de aynı yöntemle dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Aramaların Antalya'dan yapıldığını tespit eden Alman polisi, Türk makamları bilgilendirdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede, şüphelilerin uzun süre Almanya'da çalışan E.D. F.K. ile H.M. ve S.G. olduğu belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından tutuklanan şüpheliler hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' ve 'üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte dolandırıcılık' suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
ÇAĞRI MERKEZİ KURDULAR
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, müştekiler Sandra H. ve Albert L'yi dolandırmak maksadıyla bir araya gelen şüphelilerin, F.K. ve H.M'nin koordinesinde 'çağrı merkezi' görünümlü bir iş yerinde eylemlerini faaliyete geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerin, müştekilerin açık kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerini tespit edilemeyen yöntemle hukuka aykırı biçimde ele geçirdiğine yer verilen iddianamede, iş yeri görünümlü merkezden internet üzerinden bazı haberleşme programları kullanılarak müştekilerle irtibata geçildiği kaydedildi.
Almanya'da uzun süre yaşadıkları için iyi Almanca bilen F.K, E.D. ve H.M'nin söz konusu bilgisayar programı üzerinden müştekileri arayarak kendilerini takma Alman isimleriyle tanıttıklarına dikkat çekildi.
PARAYI ÇEKERKEN YAKALANDI
İddianamede, şüphelilerin, Alman vatandaşlarını arayarak kendilerine 'savcı ve polis' diye tanıttığı, mağdurları, 'Adınız bazı suçlara karışmış, hesaplarınız bloke edilecek ve yargılanacaksınız' diye korkutup para istedikleri, bu yolla Sandra H.'den 34 bin 300 Euro, Albert L'den ise yaklaşık 8 bin Euro aldıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin yeniden aradıkları Albert L'den 11 bin Euro istedikleri, bunun üzerine mağdurun Alman polisine başvurarak şikayetçi olduğu, Alman polisinin de katıldığı ortak operasyonda şüphelilerden S.G'nin banka şubesinden parayı çekerken gözaltına alındığı vurgulandı.
Şüphelilerden F.K. ve H.M'nin suçlamaları kabul etmediğinin belirtildiği iddianamede, E.D. ile S.G'nin ise suçlamaları kabul ettikleri kaydedildi.
Haklarında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şüphelilerin yargılanmasına önümüzde günlerde başlanılacak.

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