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Alman vatandaşlığına geçiş için yeni yasal düzenleme kabul edildi

28.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

Almanya’da vatandaşlığa geçişe ilişkin yeni yasal düzenleme mecliste kabul edildi.

Terörle ilişkisi olanlar, çok eşliler ve kimlikleri ile ilgili yanıltıcı bilgi verenler Alman vatandaşlığına kabul edilmeyecek.Almanya'da vatandaşlığa geçişleri düzenleyen yeni vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulan yasal düzenleme ile terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı önlemler de artırılmış oluyor.

Muhalefetin karşı çıktığı yeni yasal düzenleme, özellikle terörle ilişkisi saptananların Alman vatandaşı olma yolunu kapatıyor. Ayrıca Alman vatandaşı olduktan sonra terör örgütleri ile ilişkileri tespit edilenlerin de vatandaşlıklarının iptal edilmesi mümkün hale geliyor. Ancak bu kişilerin Alman vatandaşlığından çıkarılmaları, başka bir ülkenin vatandaşı olmaları durumunda mümkün olabilecek. Çifte vatandaşlığı olmayanlar terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilirse de Alman vatandaşlığından çıkarılamayacak.

Yeni yasal düzenlemeye göre Alman yaşam kültürünü kabullenmeyen ve birden fazla kişi ile evli olanlar da Alman vatandaşlığına kabul edilmeyecek. Ayrıca vatandaşlığa geçiş sırasında beyan edilen bilgilerin geriye dönük olarak inceleme süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Böylece, yalan veya kasten yanlış bilgiler ve belgelerle Alman vatandaşı oldukları saptanan kişiler eğer 10 yıldan önce vatandaşlığa geçmişlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Yeni düzenlemeyle Vatandaşlık Yasası'na ilave edilen "Alman yaşam tarzının benimsenmesi" koşulu ise tepkilere yol açtı. Muhalefet partileri söz konusu maddenin Alman öncü kültürü tartışmalarını gündeme taşıyacağını ileri sürüyorlar.

Şimdiye kadar Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerden en az sekiz yıldır aralıksız olarak Almanya'da yaşamaları, yeteri kadar Almanca bilmeleri ve yaşamlarını sürdürmeye yetecek kadar gelirleri olması bekleniyordu.

KNA,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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