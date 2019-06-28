Alman vatandaşlığına geçiş için yeni yasal düzenleme kabul edildi

Terörle ilişkisi olanlar, çok eşliler ve kimlikleri ile ilgili yanıltıcı bilgi verenler Alman vatandaşlığına kabul edilmeyecek.Almanya'da vatandaşlığa geçişleri düzenleyen yeni vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulan yasal düzenleme ile terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı önlemler de artırılmış oluyor.

Muhalefetin karşı çıktığı yeni yasal düzenleme, özellikle terörle ilişkisi saptananların Alman vatandaşı olma yolunu kapatıyor. Ayrıca Alman vatandaşı olduktan sonra terör örgütleri ile ilişkileri tespit edilenlerin de vatandaşlıklarının iptal edilmesi mümkün hale geliyor. Ancak bu kişilerin Alman vatandaşlığından çıkarılmaları, başka bir ülkenin vatandaşı olmaları durumunda mümkün olabilecek. Çifte vatandaşlığı olmayanlar terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilirse de Alman vatandaşlığından çıkarılamayacak.