Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler birinciliği koruyor

Geçen yıl 16 bin 700 Türk Alman pasaportu alırken Brexit nedeniyle İngilizlerin başvurularındaki patlama da devam ediyor.Almanya'da Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BiB) verilerine göre Alman vatandaşlığına geçen yabancı uyruklular arasında AB dışındaki ülkelerden gelenler çoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. Ancak AB üyesi ülke vatandaşları, Alman pasaportu alanlar arasında üçte birlik bir orana ulaştı.

BiB'in Alman vatandaşlık yasasında yapılan reformun 20'nci yılı vesilesiyle yayımladığı verilere göre AB dışındaki ülkelerden gelip vatandaşlık başvurusu yapanların sayısı 2000 yılındaki 181 binden 2018'de yaklaşık 75 bine geriledi. Bu grupta Türkler 16 bin 700 kişiyle ilk sırada yer alırken Türkleri 4 bin kişiyle Iraklılar ve 3 bin 800 kişiyle Kosovalılar izledi.

Türklerin başvurularında 2016 sonrası artış

Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Alman vatandaşlığına geçen Türk uyrukluların sayısı 2017'de 14 bin 984 ve 2016'da 16 bin 290 olarak kaydedilmişti.

Türk uyruklular arasında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısında 2013'ten itibaren kaydedilen sürekli düşüş eğilimi 2016'dan sonra tersine dönmüştü.