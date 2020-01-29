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Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler birinciliği koruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

2018'de Alman vatandaşlığına geçen yabancı uyruklular arasında ilk sırayı yine Türkler aldı.

Geçen yıl 16 bin 700 Türk Alman pasaportu alırken Brexit nedeniyle İngilizlerin başvurularındaki patlama da devam ediyor.Almanya'da Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BiB) verilerine göre Alman vatandaşlığına geçen yabancı uyruklular arasında AB dışındaki ülkelerden gelenler çoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. Ancak AB üyesi ülke vatandaşları, Alman pasaportu alanlar arasında üçte birlik bir orana ulaştı.

BiB'in Alman vatandaşlık yasasında yapılan reformun 20'nci yılı vesilesiyle yayımladığı verilere göre AB dışındaki ülkelerden gelip vatandaşlık başvurusu yapanların sayısı 2000 yılındaki 181 binden 2018'de yaklaşık 75 bine geriledi. Bu grupta Türkler 16 bin 700 kişiyle ilk sırada yer alırken Türkleri 4 bin kişiyle Iraklılar ve 3 bin 800 kişiyle Kosovalılar izledi.

Türklerin başvurularında 2016 sonrası artış

Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Alman vatandaşlığına geçen Türk uyrukluların sayısı 2017'de 14 bin 984 ve 2016'da 16 bin 290 olarak kaydedilmişti.

Türk uyruklular arasında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısında 2013'ten itibaren kaydedilen sürekli düşüş eğilimi 2016'dan sonra tersine dönmüştü.

Ancak Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya'da yaşayıp vatandaşlığa geçiş hakkı olmasına rağmen başvuruda bulunmayan Türklerin oranı yüzde 97,8'i buluyor. Bu durumda Almanya'nın Türk uyruklulara çifte vatandaşlık hakkı tanımamasının etkili olduğu biliniyor.

Brexit öncesinde Alman pasaportuna talep arttı

Diğer yandan Britanya'nın AB'den ayrılış süreci (Brexit), Britanya vatandaşlarının Alman pasaportu başvurularını da tetikledi. 2018 yılında 6 bin 300 vatandaşlık başvurusuyla AB ülkesi vatandaşları arasında ilk sırada yer alan İngilizleri 6 bin 200 kişiyle Polonyalılar ve 4 bin 300 başvuruyla Rumenler izledi.

2016’da yapılan Brexit referandumunun ardından Alman vatandaşlığına başvuran İngilizlerin sayısında bir patlama yaşanmıştı. 2001-2016 döneminde Alman vatandaşlığı alan İngilizlerin toplam sayısı, 15 yılda 4 bin 800 iken, bu sayı 2016-2018 aralığında 17 bine yükselmişti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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