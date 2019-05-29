Alman vatandaşlığına geçişte Türkler ilk sırada

Türklerin yüzde 97,8'i ise Alman vatandaşı olma şartlarını yerine getirmesine rağmen bu adımı atmıyor.Almanya Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2018 yılında Alman vatandaşlığı alan yabancılar arasında Türkler birinci sırada yer alıyor. Daire, geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı alan Türkiye kökenlilerin sayısını 16 bin 700 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda 2013 yılından bu yana Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısında her yıl yaşanan düşüşün sona erdiği ve yeniden yükselişe geçtiği anlamına geliyor. İstatistik Dairesi, son yıllarda Alman vatandaşlığına geçişlerde hep ilk sırada yer alan İngilizlerin, 2018’de Türklerin ardında kaldığını ve tüm sene boyunca Alman vatandaşlığı alan İngiliz sayısının 6 bin 600 olduğunu duyurdu.

Çok daha fazla Türk vatandaş olabilir

Federal İstatistik Dairesi ayrıca vatandaşlık için gerekli olan, Almanya’da en az 10 yıl yaşamış olma kriterine sahip Türklerden yalnızca yaklaşık yüzde 2,2’sinin başvuruda bulunduğu bilgisini de verdi. Başkent Berlin’de yaşayan ve vatandaşlığa geçişle ilgili konularda uzman olan avukat Şükrü Uslucan, Türk vatandaşlığından feragat etme şartının Alman vatandaşlığına geçişleri etkilediğine dikkat çekerek, bu şart olmasa Alman vatandaşlığına geçmek isteyecek Türklerin sayısının da artacağı öngörüsünü dile getirdi. Uslucan, Türklerin Alman vatandaşlığına geçişlerinde son yıllarda yaşanan artışın da Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili olabileceğini belirterk, bazı Türklerde Türkiye’den "içsel bir kopuş"un söz konusu olabileceğini kaydetti.