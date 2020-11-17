Alman ve Fransız dışişleri bakanları Biden'a seslendi

Bakanlar, Biden'ın başkanlığı ile "transatlantik birliğin" güçleneceği mesajı verdi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Die Zeit, Le Monde ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmak üzere ABD-Avrupa ilişkilerine ilişkin olarak ortak bir makale kaleme aldı.

"Avrupa ve ABD'nin yeni bir transatlantik anlaşmaya ihtiyacı var" sözleriyle başlayan makalede Bakanlar, yakın ilişkilere, ortak değerlere ve menfaatlere dayalı ABD-Avrupa ortaklığının küresel değişimlere ayak uydurması amacı taşıdıklarını ifade etti. Makalede, "Ülkelerimiz Almanya ve Fransa, uluslararası ortaklıklara ve ABD ile Avrupa arasındaki dostluğa inanan seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte bu hedef doğrultusunda çalışacaktır" sözlerine yer verildi.

"Onarılacak çok şey var" diyen Bakanlar, Atlantik'in her iki yakasında da yeni bir başlangıca yönelik beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekti. Makalede, Avrupalıların da Amerikalıların da toplumlardaki bölünmenin nedenlerini ele almak gibi bir yükümlülüğü olduğu vurgulandı. "İçinde yaşadığımız dünya son dört yılda çok değişti, ne yazık ki bu değişim menfi yönde oldu. Ancak Biden ile daha büyük bir transatlantik birlik mümkün olacak; hem otokratlara hem de kendi gücünü uluslararası ve bölgesel düzenleri hiçe sayarak güçlendirmeye çalışan ülkelere karşı..." ifadelerine yer veren Bakanlar ABD ile Rusya arasındaki nükleer silahsızlanma anlaşması New START'ın uzatılmasını umduklarını belirtirken güvenlik konusunda Moskova'ya yakınlaşma adımları atmaya hazır oldukları ancak yapıcı bir tepki bekledikleri mesajı verdi.