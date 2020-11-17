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Alman ve Fransız dışişleri bakanları Biden'a seslendi

17.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ortak bir makale kaleme aldı.

Bakanlar, Biden'ın başkanlığı ile "transatlantik birliğin" güçleneceği mesajı verdi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Die Zeit, Le Monde ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmak üzere ABD-Avrupa ilişkilerine ilişkin olarak ortak bir makale kaleme aldı.

"Avrupa ve ABD'nin yeni bir transatlantik anlaşmaya ihtiyacı var" sözleriyle başlayan makalede Bakanlar, yakın ilişkilere, ortak değerlere ve menfaatlere dayalı ABD-Avrupa ortaklığının küresel değişimlere ayak uydurması amacı taşıdıklarını ifade etti. Makalede, "Ülkelerimiz Almanya ve Fransa, uluslararası ortaklıklara ve ABD ile Avrupa arasındaki dostluğa inanan seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte bu hedef doğrultusunda çalışacaktır" sözlerine yer verildi.

"Onarılacak çok şey var" diyen Bakanlar, Atlantik'in her iki yakasında da yeni bir başlangıca yönelik beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekti. Makalede, Avrupalıların da Amerikalıların da toplumlardaki bölünmenin nedenlerini ele almak gibi bir yükümlülüğü olduğu vurgulandı. "İçinde yaşadığımız dünya son dört yılda çok değişti, ne yazık ki bu değişim menfi yönde oldu. Ancak Biden ile daha büyük bir transatlantik birlik mümkün olacak; hem otokratlara hem de kendi gücünü uluslararası ve bölgesel düzenleri hiçe sayarak güçlendirmeye çalışan ülkelere karşı..." ifadelerine yer veren Bakanlar ABD ile Rusya arasındaki nükleer silahsızlanma anlaşması New START'ın uzatılmasını umduklarını belirtirken güvenlik konusunda Moskova'ya yakınlaşma adımları atmaya hazır oldukları ancak yapıcı bir tepki bekledikleri mesajı verdi.

Türkiye konusunda ortak hareket etme talebi

"Biz Avrupalılar olarak ABD'nin, İran'ın nükleer programının sadece barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda bizimle birlikte hareket etmesini istiyoruz" diyen Bakanlar, "Ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunlu tavırlarını da ele almamız gerekiyor" sözleriyle makalede Türkiye politikasına da yer verdi. Bakanlar ortak makalelerinde, "Atlantik'in her iki yakasında da güvenliğimizi ve toplumlarımız tehdit eden terörizmle ve radikalleşme ile mücadelede de el ele hareket etmeliyiz" dedi.

Çin ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara da yer verilen makalede, "Avrupa iyi yönde değişti. Ancak biz Avrupalılar uzun bir süredir Amerika'nın bizim için ne yapabileceğini sormuyoruz kendimize; bunun yerine güvenliğimizi artırmak ve transatlantik ortaklığı daha dengeli hale getirmek için ne yapabileceğimizi soruyoruz" ifadeleri kullanıldı. Avrupa'da ortak güvenlik ve savunma kapasiteleri geliştirildiğini ifade eden Bakanlar, bunun için hem AB'nin hem de NATO'nun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Makaleye, "Dün olduğu gibi bugün de ABD ile Avrupa kadar iyi, yakın ve doğal ortaklar mevcut değil" sözleriyle sona erdi.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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