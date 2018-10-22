Alman ve Rus şirketi, elektrikli otomobil bataryası üretimi için anlaştı

BERLİN (AA) - Alman kimya şirketi BASF ve Rusya'nın en büyük demir çelik şirketlerinden Norilsk Nickel, elektrikli otomobillerde batarya hücresi üretiminde kullanılan kimyasalları üretmeye yönelik Avrupa’nın ilk fabrikasını Finlandiya’nın Harjavalta kentinde kurmak için anlaşma imzaladı.

BASF’dan yapılan açıklamaya göre, yeni fabrika, Harjavalta’da Norilsk Nickel tarafından sahip olunan nikel ve kobalt rafinerisine bitişik olarak inşa edilecek.

Söz konusu fabrika yatırımının şirketin, geçen yıl açıkladığı 400 milyon avroluk çok adımlı yatırım planının bir parçası olduğu belirtildi.

Alman şirket, Harjavalta fabrikasında BASF'ın diğer batarya malzemeleri ile birlikte yıllık yaklaşık 300 bin adet elektrikli otomobilin bataryalarında kullanılan kimyasalları üretmeyi planlıyor.

Yeni fabrikanın elektrik ihtiyacı da rüzgar ve hidro gibi yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

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- Nikel ve kobalt ham maddesine yönelik de anlaşma imzalandı

BASF ve Norilsk Nickel, nikel ve kobalt ham maddesine yönelik uzun vadeli ve piyasa şartlarına dayalı bir tedarik anlaşması da imzaladı.