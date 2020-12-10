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Alman ve Yunan vekillerden Merkel’e Türkiye mektubu

10.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Alman ve Yunan vekillerden Merkel’e Türkiye mektubu

AP üyesi Alman ve Yunan 53 milletvekili Almanya Başbakanı Merkel’e yazdıkları mektupta Türkiye’ye denizaltı satışının durdurulmasını istedi.

Mektupta olası çatışmada Alman denizaltılarının kullanılabileceği belirtildi.Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Alman ve Yunan milletvekilleri, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Türkiye'ye Alman denizaltı satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben 53 milletvekilinin imzasıyla Twitter'da yayınlanan mektupta Türkiye'nin tehditlerinin endişe verici boyuta geldiği belirtilerek, "Avrupa Parlamentosu'nun Yunan ve Alman üyeleri olarak, Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz” denildi.

"Askeri tehditlerden endişeliyiz”

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını çiğnediği, bu bağlamda uluslararası hukuka da aykırı hareket ettiği belirtilen mektupta, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB üyesi ülkelere yönelik askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz ve Türkiye'nin olası bir çatışmada Almanya'da üretilen denizaltıları kullanabileceğinden korkuyoruz” ifadesine yer verildi.

Mektupta, Alman hükümetinin, ağırlıklı olarak Alman Thyssen Krupp şirketi tarafından üretilen ve Türkiye'de montajı yapılan denizaltıların, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra bakım servislerinin askıya alınması için acil önlemlere başvurması istendi.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak tanımlıyor. Türk hükümeti ise bu iddiaları reddederek, arama faaliyeterinin yasal olduğunu savunuyor. Bugün başlayan ve yarına kadar devam edecek AB zirvesinde, Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye karşı uygulanacak olası yaptırımlar da ele alınacak.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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