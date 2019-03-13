HABER

Alman vekillerden Eren Keskin'e destek çağrısı

13.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu, avukat ve insan hakları savunucusu Eren Keskin’in Türkiye’de "her an tutuklanabileceği" gerekçesiyle Alman hükümetinden harekete geçmesini istedi.

Alman vekillerden Eren Keskin'e destek çağrısı

Federal Alman Meclisi (Bundestag) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu, Alman hükümetine Türkiye'de yaşayan avukat ve insan hakları savunucusu Eren Keskin için harekete geçme çağrısında bulundu.

Grubun "Eren Keskin hakkındaki kovuşturmayı durdurun" başlıklı bildirisi, Çarşamba günü yayınlandı. Basın bildirisinde, "avukatın sürekli olarak hukuki saldırılara maruz kalması ve yıllardır tutuklanma tehlikesi altında bulunuyor olmasından" endişe duyulduğu belirtildi. Keskin'in her an tutuklanabileceği uyarısında bulunan parlamenterler, bunun "Türkiye'de insan haklarının korunmasına büyük bir darbe" olacağını ifade etti. Bildiride, "Eren Keskin insan hakları için yürüttüğü çalışmaları engellerle karşılaşmaksızın ve baskılardan korkmadan sürdürebilmelidir” denildi.

Yayınlanan bildirinin altında grubun beş üyesinin de imzası bulunuyor. Bu isimler parlamentoda temsil edilen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller Partisi ve Sol Parti meclis gruplarının milletvekilleri. Grubun şu anki başkanı, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen. Federal Meclis'te bulunan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise grupta milletvekili yer almıyor.

Eren Keskin hakkında kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eş genel yayın yönetmeni olması nedeniyle 129 farklı dava açılmıştı. Keskin'e yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı açılmış başka davalar da mevcut. Keskin'in ayrıca kişisel saldırı ve ölüm tehditlerine maruz kaldığı da biliniyor. Keskin'in müvekkileri arasında cinsel şiddet mağdurları, LGBTİ bireyler ve azınlıklar da bulunuyor.

Keskin, 2004 yılında Aachen Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

DW,KNA/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Brezilya'da okula silahlı saldırı: 8 ölüBrezilya'da okula silahlı saldırı: 8 ölü
ABD’de Trans Bireylerin Askerliğine SınırlamaABD’de Trans Bireylerin Askerliğine Sınırlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Okula girip rastgele ateş açtılar

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Maduro'dan halka: Dua edin!

Maduro'dan halka: Dua edin!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Kayıp turist çırılçıplak halde bulundu!

Çırılçıplak halde bulundu!

Rezaletin böylesi! 16 yaşındaki öğrencisiyle otoparkta basıldı

16 yaşındaki öğrencisiyle otoparkta basıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.