HABER

Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı

10.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Alman siyasetinde iklim değişikliği tartışmaları son dönemde ivme kazandı.

Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı

Ancak bir rapora göre Alman milletvekilleri 2018'de 2017’ye göre 2,7 milyon kilometre daha fazla uçtu.Almanya'da iklim değişikliği tartışmalarının ivme kazandığı son dönemde su yüzüne çıkan veriler, Alman milletvekillerinin 2018 yılında 2017 yılına göre çok daha fazla uçak yolculuğu yaptığını gözler önüne serdi.

Funke medya grubu, Cumartesi günkü haberini bir Federal Alman Meclisi idare raporuna dayandırdı. Söz konusu rapora göre, Alman milletvekilleri iş seyahatleri kapsamında 2018 yılında toplam 14,6 milyon kilometre uçtu. 2017’de ise bu mesafe 11,9 milyon kilometreydi.

Buna göre 2018’de Federal Meclis’in 709 üyesinin her biri ortalama 21 biner kilometre iş gezisi yaptı.

Atmosfair örgütünün hesaplamalarına göre, bu çerçevede iklime zararlı olan yaklaşık 4 bin ton karbondioksit salınımı yapılmış oldu.

Söz konusu uçuş istatistiklerinin kapsamına, vekillerin yurtdışı gezilerinin yanı sıra, seçim bölgelerine düzenli olarak yaptıkları seyahatler de dahil. Ancak raporda alınan mesafenin ne kadarının seçim bölgesi, ne kadarının yurtdışı olduğuna ilişkin bir ayırıma yer verilmedi.

Almanya’da milletvekilleri, meclis görevleri kapsamında sorumlu oldukları alanlarla ilgili fikir ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmak için sık sık yurtdışı seyahati yapıyor. Örneğin Federal Meclis Savunma Komitesi üyeleri, 2018 yılında Kosova’da konuşlu olan Alman askerlerini ziyaret etmişti.

dpa/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Lüksemburg'da kasırgaLüksemburg'da kasırga
Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurduHürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Son dakika! Tanzanya'da petrol tankeri patladı: Onlarca ölü var

Ülkede petrol tankeri patladı! Onlarca ölü var

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

Libya'da UMH bayramda ateşkes teklifini kabul etti

BM'nin teklifini kabul ettiler! Ateşkes sağlandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması!

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.