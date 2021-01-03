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Alman virologdan 2021'in ilk yarısı uyarısı

03.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Alman virologdan 2021'in ilk yarısı uyarısı

Alman virolog Christian Drosten, 2021'in ilk yarısında "çetrefilli bir durum" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da kapanma önlemlerinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Almanların korona pandemisi döneminde en çok görüşüne başvurduğu uzmanlardan biri olan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten yeni yıla ilişkin öngörülerini dile getirdi. Uzman Virolog, "Yeni yıla iyimser bakıyorum ancak ilk yarının çok çetrefilli geçeceğini tahmin ediyorum" dedi. Berliner Morgenpost gazetesine konuşan Drosten, "İkinci yarıdan itibaren rahatlamanın başlayacağını düşünüyorum ama bunun şartı çok sayıda kişinin yılın ilk yarısında aşılanması" diye konuştu. Virolog Almanya'da tam kapanma önlemlerinin uzatılması tartışmalarına ilişkin olarak ise tatil günlerinde yeterince test yapılmaması nedeniyle eldeki verilerin yeterli olmadığını ancak pozitif sonuçlanan test sayısının "vaka sayısının düşmediğini" gösterdiğini ve bunun iyi yorumlanamayacağını söyledi.

Karar salı günü bekleniyor

Başbakan Angela Merkelile eyalet başbakanları salı günü düzenlenecek toplantıda tam kapanma önlemlerinin uzatılmasını ele alacak. Toplantı öncesi açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Halen yüksek seyreden vaka sayılarından ötürü önlemleri, kısıtlamaları uzatmak gerekiyor" dedi. RTL kanalına konuşan Spahn, yoğun bakım servislerindeki Covid-19 hastalarının sayısının rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, "Önlemleri erken gevşetip birkaç hafta sonra zorlu sorularla karşı karşıya kalmaktansa bu daha iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle anaokulları ile okulların kapanması konusu eyaletler arasında tartışma yaratıyor. Vaka sayılarının göreli olarak düşük seyrettiği eyaletler yüksek sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesini talep ederken bazı eyaletler ise 1-15 Şubat arasında başlayacak olan kış tatilinin öne çekilmesini talep ediyor.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, "Okulların ve anaokullarının aceleci bir şekilde açılmaması gerekir. Yüksek enfeksiyon sayıları göz önünde bulundurulduğunda öğretmen ve öğrencileri okullara göndermek sorumsuzluk olur" diye konuştu. Söder, Almanya'da 16 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan tam kapanmanın en az Ocak ayı sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde 10 bin 315 koronavirüs vakası kayda geçti, 312 kişi ise virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ancak verileri değerlendirirken yol sonu tatil günlerinden ötürü doğru veri akışı sağlanamadığına ve birçok kişinin test edilmediğinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiliyor.

DW,dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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