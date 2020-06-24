HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

24.06.2020 07:50 | Son Güncelleme

Almanya’nın önde gelen virologlarından Prof.

Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

Dr. Christian Drosten, “İki ay içerisinde büyük bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz” diyerek ikinci bir dalgaya karşı uyardı.Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Prof.Dr. Christian Drosten, Almanya'da ikinci bir salgın dalgası konusunda uyarıda bulundu.

NDR adlı yayın kuruluşuna konuşan Drosten, özellikle son dönemde Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde hızla artan vakalara dikkat çekerek "virüsün fark edilmeden hızlıca yayılabileceğini" söyledi.

"Bir ay sonra şimdiki gibi sakin bir tablo içerisinde olunamayacağını" belirten Drosten, "Şu an alarm durumuna geçmezsek salgında iki ay sonra büyük bir problemle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Drosten, sağlık kurumlarının bu konuda toplumun anlayış ve desteğine ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

Hastalığın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti dışında yayılmasının önlenmesinin de önemli olduğunu kaydeden Drosten, Almanya'da vaka sayılarında artış gözlemlendiğini, özellikle başkent Berlin’de de belirgin bir artış olduğunu vurguladı.

ABD’nin güney kesimlerindeki yüksek sıcaklıklara rağmen virüsün kolaylıkla yayıldığına dikkat çeken Drosten, ABD'deki normalleşme adımlarının çok erken atıldığını dile getirdi.

Drosten, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Almanların teorik olarak ikinci dalgayı yaşamama ihtimali olduğunu dile getirmişti. Drosten, koronavirüsün giderek daha iyi tanınması sebebiyle kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ikinci bir dalga ile karşı karşıya kalınamayabileceğini söylemişti.

Almanya’da son durum

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gütersloh kentinde bir mezbahada tespit edilen vakaların artmaya devam etmesi üzerine mezbahanın bulunduğu kentte karantina uygulamasına geri dönüldü.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet kamuya açık alanlarda kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğini duyurarak "Amaç durumun yatışmasına yardım etmek" dedi. Bu kapsamda kamuya açık birçok dükkan, spor salonu kepenk indirecek. Önlemler ilk aşamada 30 Haziran'a kadar yürürlükte olacak. Korona vakalarının ortaya çıkması ile okul ve yuvalar önceden kapatılmıştı.

Nisan ayı sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasından bu yana karantinaya geri dönen ilk bölge Gütersloh oldu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu da vaka tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldı.

Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76'ya yükselmiş durumda.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah itibarıyla paylaştığı verilere göre Almanya'daki toplam vaka sayısı 190 bin 862, iyileşenlerin sayısı 175 bin 700. Koronavirüse bağlı ölümlerin sayısı ise 8 bin 895.

DW,dpa/ MK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Bolsonaro hakkında mahkeme kararı! Uymazsa cezalandırılacakBolsonaro hakkında mahkeme kararı! Uymazsa cezalandırılacak
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında mahkeme kararı! Uymazsa cezalandırılacak

Bolsonaro hakkında mahkeme kararı! Uymazsa cezalandırılacak

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Trump: Washington’da asla özerk bölge olmayacak, denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar

'Başkan olduğum sürece bu asla olmayacak'

DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor

'Koronavirüs çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor'

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi

Son dakika! Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.