Alman virologtan koronavirüsün kaynağına dair açıklama

Almanların koronavirüs pandemisi döneminde en çok görüşüne başvurduğu uzmanlardan biri olan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten, Covid-19 pandemisinden Çin’in kürk endüstrisinin sorumlu olduğuna dair tezleri akla yatkın bulduğunu söyledi.

Uzman Virolog, "Sars-1’in kanıtlanmış kaynağı haricinde buna dair bir ispatım yok ancak bu virüs aynı türden. Aynı türden virüsler aynı şeyi yapar ve genelde menşe de aynıdır" ifadelerini kullandı.

2002 ve 2003 yıllarında Çin’den yayılan bir virüs dünya çapında 800 civarında kişinin ölmesine neden olmuştu. Hastalık Sars (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) olarak adlandırılmıştı. 2019 yılı sonunda ortaya çıkan koronavirüsün SARS-CoV- 2'nin de o zamanki virüsle çok yakın bağlantılı olduğu belirtiliyor.

İsviçre'deki online Republik dergisine konuşan Drosten, ilk Sars salgınında virüsün taşıyıcı hayvanlar misk kedisi ve rakun köpeğinden yayıldığını ve bunun kanıtlandığını söyledi. Drosten kürk endüstrisi için Çin'de giderek daha fazla rakun köpeğinin üretildiğini ve bunların da Covid-19 virüsü taşıyan yarasaları yemiş olabileceğini belirterek "Misk kedileri ve rakun köpeklerinin derisi canlı canlı kulaklarının üzerinden çıkartılarak yüzülüyor" dedi ve hayvanların bu esnada çığlık atarken ağzından çıkan aerosol zerrecikleriyle hastalığın insanlara bulaşmış olabileceğini kaydetti.