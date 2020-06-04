Alman yetkili: Türkiye'de yaz tatili mümkün

Almanya Federal Hükümeti'nin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Alman turistlerin önümüzdeki yaz tatili döneminde Türkiye'ye gidebilmeleri konusunda iyimser açıklamalarda bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Üçüncü ülkelere yönelik seyahat uyarılarını da adım adım kaldırmayı düşünüyoruz. Enfeksiyon sayılarının düşük olması ve güvenlik standartları ile önlemlerin de üst seviyede uygulanması halinde seyahat uyarılarını devam ettirmek için bir neden görmüyorum" dedi.

Türkiye ile görüşmeler sürüyor

Hükümetin konuyla ilgili olarak Türkiye ile görüşme halinde olduğunu belirten Bareiß, "Dile getirdiğim koşullar çerçevesinde Alman turistlerin bu yaz Türkiye’de tatil yapmaları mümkün olacaktır" ifadesini kullandı. Bunun için iki ülke arasında havayolu ulaşımının olması gerektiğini vurgulayan Bareiss, bazı havayolu şirketlerinin yeniden uçuşlara başlayacağını duyurduğunu belirtti. Seyahat uyarısının Haziran ayının ortasından itibaren kalkacak olmasının, hem tatilciler, hem de Alman seyahat ekonomisi için önemli bir sinyal olduğunu dile getiren Bareiß, "Bu normalleşme yönünde atılmış bir adım" dedi.