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Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 09:31 | Son Güncelleme

WhatsApp hakkındaki gizlilik tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Alman Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, Facebook'un WhatsApp verilerini okuduğunu söyledi ve WhatsApp'ın kullanılmaması için çağrı yaptı.

Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!

WhatsApp 2 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar gün içinde trilyonlarca mesaj gönderip alıyor. Bu mesajlar gizlilik kurallarına uygun olarak şifreli bir şekilde WhatsApp sunucularında depolanıyor. Fakat Almanya'dan gelen bir ses bunun tam aksini iddia ediyor.

WHATSAPP VERİLERİ GÜVENDE DEĞİL Mİ?

Alman Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'ı derinlemesine inceledi. WhatsApp'ın her mesaj gönderildiğinde Facebook'a veri ilettiğini söyleyen Kelber, bu veriler sayesinde WhatsApp'ın IP adresine, konum verilerine, akıllı telefon ve işletim sistemi hakkındaki bilgilere ve mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgisine ulaşabildiğini keşfetti. Ulrich Kelber'in tek keşfi bu da değildi.

'WHATSAPP'I KULLANMAYIN'

Kelber, bu verilere erişen uzmanların iş, gelir durumu, hobiler ve hastalıklar gibi kişisel bilgileri de ekleyerek kullanıcı profili oluşturabildiğini fark etti. Tüm bunları analiz eden Kelber, devlet kurumlarına bir mektup göndererek WhatsApp kullanmamaları konusunda uyardı.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

Kelber'in iddiaları ardından WhatsApp açıklama yaptı. Kelber'in iddialarını haberleştiren gazeteye konuşan WhatsApp yetkilisi, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook'a iletmediğini bir kez daha ifade etti. Yetkili WhatsApp mesajlarının varsayılan olarak şifrelendiğini bu yüzden onların okunamayacaklarını söyleyerek, mesajların sadece birbirleri ile mesajlaşan kişiler tarafından okunabildiğini, Facebook'un bu mesajlara erişimi olmadığını belirtti.

whatsApp kullanmayın

Facebook Cambridge Analytica gibi bir skandalın içindeydi. Bu skandal ile Facebook'taki insanların kişisel verileri analiz edilmiş ve ABD seçimleri manipüle edilmişti. WhatsApp kullanıcılarına her ne kadar uçtan uca şifreleme ile güvende olduklarını ısrarla söylese de görünen o ki insanlar hala kendini güvende hissetmiyor. Hele ki Ulrich Kelber gibi yetkililer açıklama yapınca.

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