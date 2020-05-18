Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!

WhatsApp 2 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar gün içinde trilyonlarca mesaj gönderip alıyor. Bu mesajlar gizlilik kurallarına uygun olarak şifreli bir şekilde WhatsApp sunucularında depolanıyor. Fakat Almanya'dan gelen bir ses bunun tam aksini iddia ediyor.
Alman Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'ı derinlemesine inceledi. WhatsApp'ın her mesaj gönderildiğinde Facebook'a veri ilettiğini söyleyen Kelber, bu veriler sayesinde WhatsApp'ın IP adresine, konum verilerine, akıllı telefon ve işletim sistemi hakkındaki bilgilere ve mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgisine ulaşabildiğini keşfetti. Ulrich Kelber'in tek keşfi bu da değildi.
Kelber, bu verilere erişen uzmanların iş, gelir durumu, hobiler ve hastalıklar gibi kişisel bilgileri de ekleyerek kullanıcı profili oluşturabildiğini fark etti. Tüm bunları analiz eden Kelber, devlet kurumlarına bir mektup göndererek WhatsApp kullanmamaları konusunda uyardı.
Kelber'in iddiaları ardından WhatsApp açıklama yaptı. Kelber'in iddialarını haberleştiren gazeteye konuşan WhatsApp yetkilisi, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook'a iletmediğini bir kez daha ifade etti. Yetkili WhatsApp mesajlarının varsayılan olarak şifrelendiğini bu yüzden onların okunamayacaklarını söyleyerek, mesajların sadece birbirleri ile mesajlaşan kişiler tarafından okunabildiğini, Facebook'un bu mesajlara erişimi olmadığını belirtti.
Facebook Cambridge Analytica gibi bir skandalın içindeydi. Bu skandal ile Facebook'taki insanların kişisel verileri analiz edilmiş ve ABD seçimleri manipüle edilmişti. WhatsApp kullanıcılarına her ne kadar uçtan uca şifreleme ile güvende olduklarını ısrarla söylese de görünen o ki insanlar hala kendini güvende hissetmiyor. Hele ki Ulrich Kelber gibi yetkililer açıklama yapınca.
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