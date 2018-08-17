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Alman yetkiliden Türkiye'de tatil çağrısı

17.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkilisi Thomas Bareiss, turizmin iki ülke arasında köprü kurduğunu belirterek, "Türkiye'de tatil yapmamak için neden yok" dedi.

Alman yetkiliden Türkiye'de tatil çağrısı

Federal hükümetin Ekonomi Bakanlığı'na bağlı turizmden sorumlu yetkilisi Thomas Bareiss Türkiye'deki krizin Almanları Türkiye'de tatil yapmaktan alıkoymaması gerektiğini belirtti. Türkiye'de "tatil yapmamak için bir neden göremediğini" belirten CDU'lu siyasetçi, turizmin iki ülke arasında köprü kurduğunu ifade etti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Thomas Bareiss, "Bana göre Türkiye'de tatil yapmamak için hiçbir gerekçe bulunmuyor" diyerek kısa süre önce kendisinin de Türkiye'de tatil yaptığını belirtti.

Turizmin iki ülke arasında kişisel köprüler kurulmasını sağladığına dikkat çeken Bareiss, "Şu anda buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

"İstikrar ve ortaklığın Almanya'nın çıkarına olduğu kadar Türk halkının da çıkarına olduğunu" belirten hükümet yetkilisi, Türk halkının misafirperverliğine de dikkat çekti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung haberinde Thomas Bareiss'in Türkiye'de tatil yapılması yönündeki açıklamalarının, Türkiye'de İlhami A. adlı Alman vatandaşının gözaltına alınması haberlerinin ardından yapıldığına yer verdi.

Gazete, Hamburg'da yaşayan ve Türkiye'ye seyahat eden İlhami A.'nın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye'de tatil yapan Almanların sayısında düşüş yaşanmıştı. Türkiye Turizm Bakanlığı Temmuz ayı sonunda açıkladığı verilerde, 2018 yılında Türkiye'ye seyahat eden Almanların sayısının yeniden artışa geçtiğini belirtmişti. 2018 yılı Haziran sonuna kadar Türkiye'ye bir önceki yıla oranla yüzde 18'lik bir artışla 451 bin Alman'ın seyahat ettiği belirtildi.

DW,AFP,rtr/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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