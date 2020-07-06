HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması

Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması

06.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini belirterek bunun için gereken şartların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kısa sürede kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi.

RTL televizyonuna konuşan Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması şansını iyi gördüğünü belirterek "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.

"Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız” ifadelerini kullanan Bareiß, bunun için gereken şartları da saydı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, vaka sayısının düşük olmasının yanı sıra turistlerin evlerine yeniden sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Türk sağlık sisteminin salgının üstesinden gelebilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Bareiß, Türk hükümet yetkilileri ile geçen hafta yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta Berlin'de temaslarda bulunmuştu.

Reuters/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
Film gibi izlediler! Polis 'Ceza yazılacak' uyarısıyla dağıttıFilm gibi izlediler! Polis 'Ceza yazılacak' uyarısıyla dağıttı
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Diğer Haberler
Başbağlar katliamı nedir? 33 sivil katledildi!

Başbağlar katliamı nedir? 33 sivil katledildi!

Sakarya'daki patlamada ölen son kişinin kimliği de belli oldu

Sakarya'daki patlamada ölen son kişinin kimliği de belli oldu

Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı

Van'da '15 günlük' yasaklama!

Film gibi izlediler! Polis 'Ceza yazılacak' uyarısıyla dağıttı

Film gibi izlediler! Polis 'Ceza yazılacak' uyarısıyla dağıttı

MSB duyurdu! PKK'nın hain saldırı girişimi son anda engellendi

Hain saldırı girişimi son anda engellendi

Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.