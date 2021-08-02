Alman Yetkililer Katar’da Taleban’la Görüştü

Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçen Cumartesi günü bakanlıktan bir heyetin Katar'da Taleban temsilcileri ile biraraya geldiği yönünde basında çıkan haberleri doğruladı. Bir bakanlık sözcüsü, Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Jasper Wieck'in yanındaki heyetle Taleban temsilcileri ile Katar’ın başkenti Doha’da gizli bir görüşme yaptığını, görüşmede Taleban tarafını örgütün Avrupa temsilcisi olarak tanımlanan Abdul Haq Wasiq’in temsil ettiğini açıkladı.

Sözcü, Taleban ile değişik ülkelerin ve uluslararası örgütlerin yetkilileri arasında süren görüşmelere atıfta bulunarak, Almanya’nın da Taleban’la iletişim içinde olduğunu ifade etti. Jasper Wieck'in, Taleban temsilcisine Almanya’nın Afganistan’da bir an önce çatışmaların durması ve tarafların masaya dönmesi konusundaki beklentisini ilettiğini açıklayan sözcü, Afganistan’a yapılan mali yardım konusunun da ele alındığını ekledi.

Alman heyetinde yer alan Alman diplomatlardan sızan haberlere göre, Abdul Haq Wasiq, Taleban’ın Afganistan’da yeniden yönetime gelmesi durumunda Alman hükümetinin ülkeye olan kalkınma yardımını sürdürmesini istedi. Kaynaklar, Wieck’in Afgan temsilciyi "ılımlı ve uzlaşmaya açık" olarak tanımladığını aktarırken, Almanya’nın Afganistan’da kalan insanı yardım kuruluşlarına yönelik güvenlik garantileri istediğini, ayrıca ülkedeki Alman askerleri çekilmeden Alman ordusunda çalışan yerel personel ve ailelerine de zarar gelmemesi konusunda Berlin’in hassasiyetini ilettiğini aktardı.

Alman ordusu, NATO'nun Afganistan'daki "Kararlı Destek" görevi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından, 2001’den bu yana ülkede en büyük ikinci askeri gücü bulunduran ülke konumundaydı. Alman ordusunun bulunduğu bölgelerde, tercüman, güvenlik görevlisi ya da mutfak personeli olarak çalışan binlerce Afgan’ın, Taleban’ın idareyi ele geçirmesi durumunda "işbirlikçi" olarak cezalandırılabileceği ifade ediliyor. Taleban'ın kendilerini tehdit ettiğini ifade eden çok sayıda eski Afgan personel, kendilerine Almanya'da sığınma sözü verildiğini, ancak bu sözün tutulmadığını öne sürüyor. Almanya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, son yıllarda aileleriyle birlikte 760 Afgan çalışan Almanya'ya kabul edildi. Bir bakanlık yetkilisi, Alman ordusunun 29 Haziran’da Afganistan’ı terk etmesinden bu yana, 500 Afgan’ın aileleriyle birlikte Almanya’ya gelmek için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Diplomatik çevreler, Alman tarafı ile Taleban tarafının bu konuda uzlaşıya varması durumunda, toplam 3 bin Afgan’ın havayoluyla güvenli bir şekilde Almanya‘ya getirileceğini belirtiyor.

