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Alman yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

 - ZONGULDAK Havalimanı'na inişte yolcu uçağı pistten çıktı.

Tolga ÖZBEK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Havalimanı'na inişte yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye tahliye edilirken, çamura saplanan uçak için kurtarma çalışmaları başladı.
Olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı.
Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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