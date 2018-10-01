Alman yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı (2) - Yeniden

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları'na ait uçağın sağ arka tekeri pistten çıktı. Yolcular uçaktan indirilirken, havayolu şirketinin kararına göre yolcular ya yeni bir uçakla Zonguldak'tan ya da İstanbul'dan gönderilecek.

Bugün sabah erken saatte, Germania Hava Yolları'na ait Düsseldorf- Zonguldak seferini yapacak uçak, aprondan yolcularını aldıktan sonra piste hareket etti. Bu sırada uçağın sağ tekeri pistten çıkarak toprağa saplandı. Uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek yolcular indirildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, uçağın manevra yaparken tekerinin pistten çıktığını söyleyerek, "Yolcularını aldıktan sonra kalkmak için hazırlık yapan uçak pistte doğru ilerlerken pilot mesafeyi ayarlayamamış ve bir tekerleği toprağa düşmüş. Herhangi bir tehlike yok. Uçak uçamayacağı için yolcular indirildi. Yolcular havayolu şirketinin kararına göre ya yeni bir uçakla ya da İstanbul'dan gönderilecek. Şu an bunu kararı verilmedi" dedi

Uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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