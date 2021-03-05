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Alman yönetmen hakkındaki tecavüz iddianamesi hazır

05.03.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Alman yönetmen hakkındaki tecavüz iddianamesi hazır

Almanya'da tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen ve senarist Dieter Wedel hakkındaki iddianame tamamlandı.

Şu an 81 yaşında olan Wedel'in 25 yıl önce bir aktrise tecavüz ettiği öne sürülüyor.Almanya'nın en ünlü televizyon yönetmeni ve senaristlerinden Dieter Wedel'e yönelik tecavüz suçlamasını içeren iddianame tamamlandı.

İddianamede, 81 yaşındaki Wedel, 1996 yılında Münih'teki bir oteldeki oyuncu seçmeleri sırasında bir aktrise tecavüz etmekle suçlanıyor.

Wedel'e yönelik suçlama ilk olarak Ocak 2018'de ortaya atıldı. Dünya genelinde cinsel taciz vakalarının ifşa edilmesini sağlayan #MeToo hareketinin başlamasından birkaç ay sonra dillendirilen bu suçlama, Almanya'da #MeToo kapsamında ortaya çıkan ilk iddiaydı.

Münih savcılığı, iddianamenin hazırlanmasının bu denli uzun sürmesini, "davadaki gerçeklerin uzun yıllar öncesine dayanmasına" bağladı.

Savcılık, 20 sayfalık iddianamede 20'den fazla tanık ve uzmanın ifadelerinin yanı sıra günlüklerden notlara da yer verdi.

Wedel de hakkındaki tecavüz iddiasıyla ilgili Aralık 2019'da ifade vermişti.

Alman medyasında çıkan haberlerde, Wedel'i cinsel ilişkiye girmeleri için kendilerine baskı yapmakla suçlayan başka kadınların iddialarına da yer verildi. Wedel hem tecavüz suçlamasını hem de bu iddiaları reddediyor. Avukatı Dörthe Korn, müvekkili hakkındaki hukuki işlemlerin, "neredeyse daha önce hiç görülmemiş bir kamuoyu ön yargısıyla" başlatıldığını savunuyor.

DW,AFP,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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