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Alman yüzücüler Erzurum'da kulaç atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın yüksek rakımdaki tek yüzme havuzu olan Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Alman Milli Takımı'nı ağırlıyor.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AVRUPA'nın yüksek rakımdaki tek yüzme havuzu olan Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Alman Milli Takımı'nı ağırlıyor. 22 Mayıs'a kadar çalışmalarını sürdürecek Alman yüzücüler, tesislere hayran kaldıklarını söyledi.

Deniz seviyesine 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 metresindeki Sway Otelde kampa giren Alman Milli Takımı dağda kondisyon çalışmaları ile enerji depolarken, 1900 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda da kulaç atıyor.

Erzurum'da konakladıkları oteli ve dağın havasını mükemmel bulan Antrenör Christian Hirschmann, "Herşey çok güzel. Şu an biri Rus olmak üzere 11 yüzücü kamp yapıyor. İleriki günlerde aramıza 4 yüzücü daha katılacak. 22 Mayıs'a kadar yüksek irtifa kamp çalışmalarımız kapsamında yüzme antrenmanlarımızı bu havuzda gerçekleştireceğiz. Havuz çok güzel ve hijyenik. Çalışanlar da bize yakın bir ilgi gösteriyor. Erzurum'u çok sevdik, Eylül veya Ekim aylarında buraya kamp için tekrar gelmeye karar verdik" diye konuştu.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK RAKIMDAKİ TEK YÜZME HAVUZU

Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki Tam Olimpik Yüzme Havuzu, 1900 metre yüksekiliği ile Avrupa'da tek. Yerli ve yapancı takımların yüksek irtifa kampı için tercih ettiği havuz 10 kulvardan oluşuyor. Tam olimpik yüzme havuzu, bünyesinde fitness salonu ve sporcuların ısınmalarına imkan sağlayacak koşu parkuruna da sahip. Alman Milli Takımı'nın kampında tercümanlık yapan Tolga Tut, fırsat buldukça, Alman yüzücülere Erzurum'un tarihi ve turistik yerleri ile buz sporları salonlarını da gezdireceklerini söyledi.

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