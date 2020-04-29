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Almanlar 15 Haziran'a kadar seyahat edemeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen küresel seyahat uyarısı Haziran ortasına kadar uzatıldı.

Hükümetin turizm sorumlusu Bareiß ise, bu yıl uzak mesafeli seyahatlerin mümkün olmayacağını tahmin ediyor.Alman hükümeti koronavirüs pandemisi nedeniyle getirdiği, dünyanın tamamı için geçerli olan seyahat uyarısını 14 Haziran’a kadar uzatma kararı aldı. 17 Mart’ta getirilen seyahat uyarısı, mevcut haliyle 3 Mayıs’a kadar geçerliydi.

Söz konusu karar, Çarşamba günü yapılan bakanlar kurulu toplantısında alındı. Eyaletlerdeki yaz tatillerini ilgilendiren kararın ise 14 Haziran'dan sonra alınacağı bildirildi.

Seyahat uyarısına gerekçe olarak, gelecek haftalarda yurt dışına normal bir biçimde seyahat etmenin mümkün olmayacağı gösteriliyor. Diğer yandan uluslararası hava yolu ulaşımındaki kısıtlamalar, dünyanın çeşitli ülkelerinin getirdiği giriş yasakları ve karantina düzenlemeleri de göz önünde bulunduruluyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, son dönemde yaptığı açıklamalarda bu yıl yurt dışında yaz tatili yapmanın salgın nedeniyle mümkün olmayabileceği uyarısında bulunmuştu. Maas, "Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak. Dolu kumsallar ya da dağlarda olsun bu yıl bu türden tatiller yapılamayacak” ifadelerini kullanmıştı.

"Ülke içinde tatile hazırlanın"

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß da, yakın gelecekte uzak yerlere seyahat etmenin mümkün olmayacağını düşündüğünü belirterek "Uzak mesafeli seyahatler belli ki öngörülebilir zaman diliminde gerçekleşemeyecek“ diye konuştu.

Bareiß, "Ancak sağlık durumunun imkan tanıması durumunda seyahat kısıtlamalarından adım adım geri dönülebilmesini ve en azından Avrupa’da hızlı bir biçimde yeniden seyahat etmeye başlayacağımızı umuyoruz. Ama bu süreç oldukça yavaş biçimde ilerliyor. Bu yıl ülke için tatilin ağırlıkta olacağını düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle iflasın eşiğine gelen Alman turizm sektörü, hükümetin kararına eleştirel yaklaşıyor.

Reuters,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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