Almanlar aşı imtiyazına karşı

Almanya’da korona aşısı yaptıranların bazı kısıtlamalardan muaf tutulmasına ilişkin tartışmalar sürerken, konuyla ilgili yapılan bir ankete göre vatandaşların çoğunluğu aşı olanlara ayrıcalık tanınmasına karşı çıkıyor.

Kamu televizyonu ARD tarafından yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlenen "Almanya trendi" başlıklı ankette, yüzde 68'lik bir kesim kısıtlamaların aşılananlar için esnetilmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Ocak ayının başında düzenlenen aynı konudaki kamuoyu yoklamasında ise aşı imtiyazına karşı olanların oranı beş puan daha düşük olarak belirlenmişti. Gözlemciler Almanya’da halk arasında aşı olmak isteyenlerin sayılarında genel olarak artış kaydedildiğini belirtiyor.

Gençler ihtiyatlı

Nitekim ARD anketine katılanların yüzde 59’u da kesinlikle aşı olmak istediğini açıkladı. Ocak ayında bu oran da yüzde beş daha düşük çıkmıştı. Ankete göre aşıya ihtiyatlı yaklaşanların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Bununla birlikte, aşı için istekli olanların sayıları artarken aşılamanın yavaş ilerlemesi hayal kırıklıklarına yol açıyor.