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Almanlar da kartla ödeme yapmaya alıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Geleneksel olarak nakit ödemeyi tercih eden Almanlar, 2018’de bu geleneklerini geride bırakarak kartla 209 milyar euro tutarında ödeme yaptı.Ticaret Araştırma Enstitüsü (EHI) tarafından yapılan araştırmaya göre, geleneksel olarak nakit ödemeyi tercih eden Almanlar 2018 yılında kartla 209 milyar euro tutarında ödeme yaparak nakit ödeme geleneklerini geride bıraktı.

Geleneksel olarak nakit ödemeyi tercih eden Almanlar, 2018’de bu geleneklerini geride bırakarak kartla 209 milyar euro tutarında ödeme yaptı.
Ticaret Araştırma Enstitüsü (EHI) tarafından yapılan araştırmaya göre, geleneksel olarak nakit ödemeyi tercih eden Almanlar 2018 yılında kartla 209 milyar euro tutarında ödeme yaparak nakit ödeme geleneklerini geride bıraktı. Araştırma sonuçları, 2018 yılında tüketicilerin 209 milyar euro ödeme yaptığını bu rakamın bir önceki yıla nazaran 12.4 milyar fazla olduğunu, ortaya çıkan rakamın yapılan alışverişlerin yüzde 48,6’sı olduğunu ve 2018 yılında ise 208 milyar euro nakit para ile ödeme yapıldığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan Almanların küçük hesapları hala nakit olarak ödedikleri, nüfusun yaşlı kesiminin ise kartla ödeme yapmak için kartının olmadığı ve mobil ödeme konusunda bilgi sahibi olmadığı ortaya çıktı.

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