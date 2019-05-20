Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Almanlar en çok belediye başkanlarına güveniyor.Alman Bertalsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, neredeyse her iki Almandan birinin yerel politikacılara, ülke yönetiminden sorumlu politikacılardan daha fazla güvendiğini ortaya koydu.

Mart ve Nisan ayları boyunca SOKO Enstitüsü tarafından yürütülen ve 2004 kişi üzerinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 48,5'i yerel yöneticilere güven duyduğunu belirtti.

Federal düzeydeki politikacılara güven duyanların oranı yüzde 28,3'te kalırken, Avrupa düzeyinde görev yapan politikacılara duyulan güven yüzde 31,8 olarak kaydedildi.

En çok belediye başkanlarına güveniliyor

Bertelsmann Vakfından Pazartesi günü yapılan açıklamada, kamuoyu araştırmasına katılanların en çok yüzde 63,8 ile belediye başkanlarına güvendiği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 77,7'si en çok ülke genelini ilgilendiren federal politikalarla ilgilendiğini belirtirken, yerel politikalara ilgi duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 66,2 ve Avrupa düzeyinde yürütülen politikalara ilgi duyanların oranı yüzde 61 olarak belirlendi.