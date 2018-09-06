Almanlar en çok Trump'tan korkuyor

Almanlar arasında geçen yılki en büyük korku ise "terörizm" idi.Almanlar bu sene en fazla ABD Başkanı Donald Trump'tan korktu. Bu sonuç, her sene yayınlanan "Almanların korkuları" kamuoyu araştırmasından. Alman araştırma inisiyatifi R+V Infocenter'in yaptığı araştırmaya göre Almanların yüzde 69'u Trump'ı dünyada barış ve güvenlik için en büyük tehdit olarak görüyor.

Araştırmanın sonuçlarını Perşembe günü açıklayan R+V Infocenter yöneticisi Brigitte Römstedt, "Almanların üçte ikisinden fazlası, Donald Trump'ın siyasetinin dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getirdiğine ilişkin büyük bir korkuya sahip" dedi.

Heidelberg Üniversitesi'nde profesör olan ve R+V Infocenter'da danışman olarak görev yapan Manfred G. Schmidt ise, "Trump'ın acımasız 'Önce Amerika' politikası, uluslararası anlaşmalara karşı saldırgan tavrı ve müttefik ülkeleri de hedef alan ve aynı ölçüde saldırgan olan ticaret ve güvenlik siyaseti, toplumun büyük kısmını korkutuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci ve üçüncü sırada mülteciler var