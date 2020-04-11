Almanlar hükümetin kriz yönetiminden memnun

Bu rakam iki hafta önce yüzde 54'tü.Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un Alman Haber Ajansı (dpa) için Almanya'da yaptığı da koronavirüs anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre ankete katılanların yüzde 66'sı Angela Merkel başbakanlığındaki Hristiyan Birlik-Sosyal Demokrat Parti koalisyonunun koronavirüs krizindeki çizgisini olumlu buluyor.

İki hafta önce yapılan ankette hükümetin kriz yönetiminden memnun olanların sayısı yüzde 54'dü. Bu süre içinde hükümetten memnun olmayanların sayısı da yüzde 38'den yüzde 27'ye geriledi.

AfD seçmenleri istisna

YouGov anketine göre hükümetin kriz yönetiminden memnun olmayanların başını en çok AfD seçmenleri çekiyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif'e (AfD) oy veren seçmenlerin yüzde 52'si kriz yönetiminden memnun değil. Yüzde 45'lik kesimse memnun. Ancak iki hafta önce AfD seçmenleri arasında hükümetin krizin yönetiminden memnun olmayanların oranı yüzde 66, memnun olanların oranı ise yüzde 27'ydi. Dolayısıyla AfD seçmenleri arasında da memnuniyet oranının arttığı gözleniyor.