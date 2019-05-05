Almanlar kira artışlarını protesto etti

Almanya’nın Hamburg şehrinde kira fiyatlarının yükselmesi düzenlenen eylemle protesto edildi.

Almanya’da sendikalar ve diğer kuruluşların çağrısı üzerine artan kira fiyatları protesto edildi. Hamburg kentinde “Kira hareketi” sloganı ile gerçekleştirilen gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Yalnızca yüksek gelir sahiplerinin ülkede yaşayabileceğinden endişe ettiklerini ifade eden protestocular, daha fazla sosyal konut yapılması, Hamburg Belediyesinin arazileri şirket ve sermaye sahiplerine artık satmaması çağrısında bulundu.

Almanya’da son yıllarda kira fiyatlarında düzenli olarak artış yaşanıyor. Berlin’de Nisan ayının başında 40 bin kişi kira artışlarını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

