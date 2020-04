Almanlar korona krizinden ne kadar korkuyor?

Siyasetçilere iyi not

Ancak bir başka anket koronavirüsün Almanların geleceğe umutla bakmasını engellediğini ortaya koydu. Frankfurter Allgemeinen Zeitung’un yaptırdığı ankete göre Almanlar iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana gelecek konusunda hiç bu kadar umutsuz olmamıştı. Ankete katılanların yalnızca yüzde 25’i önümüzdeki on iki aya umutla bakabiliyor. Araştırmacılar hiç bu kadar yüksek bir umutsuzluk düzeyi görülmediğini belirtiyor.

Almanlar salgınla mücadelede siyasetçilere iyi not verdi. R+V’nin araştırmasında Almanların yalnızca yüzde 46’sı siyasetçilerin krizle baş etmekte zorlandığı görüşünde. Bu, siyasetçilerin son on yılda aldığı en iyi not. 2010’daki finans krizinde Almanların yüzde 62’si, 2016 mülteci krizinde ise yüzde 65’si siyasetçilerin krizle mücadelesini yeterli bulmamıştı.

Volker Witting

