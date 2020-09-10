HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanlar koronadan çok Trump'tan korkuyor

Almanlar koronadan çok Trump'tan korkuyor

10.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Almanların korkularıyla ilgili yapılan bir anket, ABD Başkanı Trump'ın en büyük endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Almanlar koronadan çok Trump'tan korkuyor

Ankete göre Almanlar koronavirüsten ziyade salgının ekonomik etkilerinden endişe ediyor.Almanların korkularını mercek altına alan ve 1992'den bu yana her yıl yapılan anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. R+V sigorta şirketinin yaptırdığı anketin bu yılki sonuçlarına göre Almanların korku endeksi koronavirüse rağmen 28 yılın en düşük seviyesine geriledi.

8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında 14 yaş üstü 2 bin 400 kişiyle yapılan ankete göre Almanlar en büyük sorun olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı görüyor. Ankete katılanların yüzde 53'ü Trump'ın izlediği politikaların kendisini endişelendirdiğini belirtirken bu politikalar sonucu dünyanın daha tehlikeli bir yer haline gelmesinden korkuyor. Trump geçen yılki ankette de Almanların en büyük endişe kaynağı olmuştu.

Siyaset bilimci Manfred G. Schmidt, Trump kaynaklı endişelerin anlaşılabilir olduğunu belirterek ABD Başkanı'nın Çin ile ticaret savaşı, Almanya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklere karşı saldırıları ve uluslararası işbirliği alanlarından çekilmesinin güvensizliği körüklediğine dikkat çekti.

Geçim korkusu koronavirüsü gölgede bıraktı

Diğer yandan koronavirüse yakalanma korkusu, en çok korkulanlar arasında ancak 17'nci sırada yer aldı. Salgına rağmen "ağır bir hastalığa yakalanmaktan" korkanların oranı yüzde 32'de kaldı. Yüzde 42'lik kesim ise salgın hastalıkların sıkça ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirtti.

R+V Enformasyon Merkezi Başkanı Brigitte Römstedt, Almanların koronavirüsten ziyade salgının refah seviyesine olumsuz etkilerinden endişe ettiklerini belirterek ekonomik durumun bozulmasından duyulan korkunun bu yılki ankette güçlü bir şekilde arttığına tanık olduklarını kaydetti. Özellikle de yüzde 51'lik kesimin dile getirdiği geçim masraflarının artması korkusu yüzde 8'lik sıçramayla en çok korkulanlar listesinde onuncu sıradan ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada ise yüzde 49 ile, yüksek borç altındaki AB ülkeleri için yapılan yardımların Alman vergi mükelleflerinin cebinden çıkması endişesi yer aldı.

Ekonomik konjonktürün bozulması korkusu, bir önceki yıl yüzde 35 ile 14'üncü sırada yer alırken bu yıl yüzde 13'lük sıçramayla en büyük dördüncü endişe haline geldi. İşsizlik, ekonomik büyüme döneminde önceki yıllarda önemli bir endişe kaynağı olarak ifade edilmezken işsizliğin artmasından endişe edenlerin oranı yüzde 12'lik artışla yüzde 40'a yükseldi. Kendi işini kaybetmekten endişelenenlerin oranı ise yüzde 25'lerde kaldı.

Göç artık korkutmuyor

Anketin bir başka dikkat çekici sonucu, göçe yönelik korkuların önemli ölçüde azalmış olması. Almanya'ya yabancıların göç etmeye devam etmesi durumunda Almanlar ve ülkede yaşayan yabancılar arasında gerilim yaşanacağından endişelenenlerin oranı yüzde 55'ten yüzde 43'e gerileyerek altıncı sırada yer aldı. İklim değişikliğinden endişe duyanların oranı ise yüzde 40 oldu.

Siyasi radikalizme karşı duyulan endişe yüzde 10 azalarak yüzde 37'ye, terör endişesi ise yüzde 9'luk azalmayla yüzde 35'e geriledi.

Siyaset bilimci Manfred G. Schmidt, Almanların korkularının somut siyasi olaylara makul bir tepki şeklinde geliştiği değerlendirmesinde bulunarak "Ancak ikinci bir koronavirüs salgın dalgasının ekonomiyi daha da derinden sarsacağı endişesi, ekonominin geleceğiyle ilgili yaygın belirsizlik hissini güçlendiriyor" dedi.

epd,KNA/BK,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktıYunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Trump'tan Kim'in sağlık durumuna ilişkin paylaşım!
Kim'in sağlık durumuna ilişkin paylaşım!
Yunanistan: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
Yunanistan: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
Papa Francis 'seks yapmayı' övdü!
Papa Francis 'seks yapmayı' övdü!
Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
Hindistan'daki pandemi hastanesinde ventilatör böyle patladı
Hindistan'daki pandemi hastanesinde ventilatör böyle patladı
Rusya’da canlı yayında sunucuya evlilik teklifi
Rusya’da canlı yayında sunucuya evlilik teklifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.