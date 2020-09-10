Almanlar koronadan çok Trump'tan korkuyor

Ankete göre Almanlar koronavirüsten ziyade salgının ekonomik etkilerinden endişe ediyor.Almanların korkularını mercek altına alan ve 1992'den bu yana her yıl yapılan anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. R+V sigorta şirketinin yaptırdığı anketin bu yılki sonuçlarına göre Almanların korku endeksi koronavirüse rağmen 28 yılın en düşük seviyesine geriledi.

8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında 14 yaş üstü 2 bin 400 kişiyle yapılan ankete göre Almanlar en büyük sorun olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı görüyor. Ankete katılanların yüzde 53'ü Trump'ın izlediği politikaların kendisini endişelendirdiğini belirtirken bu politikalar sonucu dünyanın daha tehlikeli bir yer haline gelmesinden korkuyor. Trump geçen yılki ankette de Almanların en büyük endişe kaynağı olmuştu.

Siyaset bilimci Manfred G. Schmidt, Trump kaynaklı endişelerin anlaşılabilir olduğunu belirterek ABD Başkanı'nın Çin ile ticaret savaşı, Almanya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklere karşı saldırıları ve uluslararası işbirliği alanlarından çekilmesinin güvensizliği körüklediğine dikkat çekti.