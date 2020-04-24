Almanlar yemek yapmayı unuttu

Alman gıda uzmanı Minhoff, "Patates pişirmeyi bile bilmeyenler var" diyor.Hazır yiyecekleri ısıtmak ya da dışarıda atıştırmak özellikle günlük temponun daha yoğun olduğu büyük şehirlerde son yıllarda hayatın bir parçası haline geldi. Alman ilaç şirketi STADA'nın geçen yaz dokuz Avrupa ülkesinde 18 bin kişiyle yaptığı ankete göre evde taze yemek pişirenlerin sayısı giderek azalıyor. Almanların sadece yüzde 46'sı "hemen her gün taze pişirdiğini" söylerken Almanların gerisinde sadece yüzde 43'le İngilzler yer aldı. Avrupa'da mutfakta en çalışkan millet ise yüzde 79'luk oranla İtalyanlar çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insanın eve kapandığı bir dönemde mutfak becerisinin sınırları da zorlanmaya başladı. Marketlerde makarna, pirinç ve dondurulmuş hazır yiyeceklere akın edildi. Bunda bu ürünlerin daha uzun süre saklanabilmesinin de payı var şüphesiz. Ancak Alman Gıda Endüstrisi Birliği (BVE) Direktörü Christoph Minhoff, pek çok Almanın makarnadan daha fazlasını yapabilecek durumda olmadığına dikkat çekiyor.

"Yıllardır söylüyoruz. Almanların mutfak becerilerinde büyük bir düşüş var" diyen Minhoff, restoranların kapanmasıyla birlikte pek çok kişinin büyük zorluklarla karşılaştığını belirtiyor ve ekliyor: "Ayaküstü restoranlar, kızarmış patates büfeleri ya da köşedeki İtalyan restoranının artık hizmet vermiyor olması insanların birdenbire kendi mutfak becerileriyle baş başa kalmasına neden oldu. Ve bu beceri maalesef sınırlı." Yemek pişirme artık aile içinde öğrenilmiyor Çeşitli malzemeleri bir araya getirerek bir öğün hazırlama bilgisinin artık aile içinde neredeyse hiç aktarılmadığına, televizyondaki yemek pişirme programlarının da bunu telafi etmekte yetersiz kaldığına dikkat çeken Minhoff, "Artık neredeyse sadece haftasonunda evde yemek pişiriliyor. Bu da günlük yaşamın doğal bir parçası değil de sanki bir etkinlikmiş gibi yapılıyor. İş temposunun yoğun olduğu toplumumuzda fast-food dükkanlarından, yemekhaneler ya da fırınlardan hazır yiyecek satın almaya alıştık. Şimdi neredeyse hepsi devre dışı kaldı. Şimdi insanlar süpermarkette rafların önünde duruyor ve 'kendime nasıl hamburger yapabilirim' diye soruyor" diyor.