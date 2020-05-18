Almanlar Yurtdışına Tatile Gidebilecek

Corona virüsü salgınında dünya çapında yeni vaka ve ölüm sayılarında düşüş devam ederken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sıkı karantina önlemleri aşamalı biçimde kaldırılması sürüyor. Almanya'daki 'normalleşme' süreciyle ilgili bugün sürpriz bir açıklama geldi. Şimdiye dek yaz tatili konusunda temkinli açıklamalar yapan ve yurtdışında tatil yapılabileceğine inanmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tatilin yurtdışında da mümkün olacağı, hatta Avrupa ülkeleri dışında da tatile gidilebileceği mesajını verdi. Almanya’nın dünya çapına yönelik seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracağını duyuran Bakan Maas, "Gelişmeler çok olumlu yönde gidiyor. Yeni koşullar altında Avrupa’da seyahat yapılabileceğinden yola çıkıyorum" dedi. Aralarında İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği üyesi toplam 10 ülkenin dışişleri ve turizm bakanlarıyla telekonferansla bir görüşme gerçekleştiren Maas, nereye gidilebileceği ve tatil yapılacak ülkelerde hangi kuralların geçerli olduğu konusunda ortak bir çizgi saptanacağını söyledi.

Seyahat uyarısının 14 Haziran’da kaldırılacağını doğrulayan hükümetin Turizmden Sorumlu Müsteşarı Thomas Bareiss da, “Yaz tatilini Avrupa ülkelerinde geçirme olasılığı çok yüksek" dedi. Salgının kontrol altına alındığı AB ülkelerinde, güvenilir koruma konseptleri sunan yerlere seyahat yapılacağını söyleyen Müsteşar, AB dışındaki ülkelere gidiş izninin de adım adım yönlendirileceğini açıkladı. Bareiss, geçen hafta VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, yaz tatili konusunda temkinli konuşmuş ve Türkiye’de dahil olmak üzere AB dışındaki ülkelerle istişarelerin daha sonuçlanmadığını ifade etmişti. Türklerin yasaklar kalkar kalmaz tatil için Türkiye'ye gitmesi bekleniyor Yeni açıklamaların ardından seyahat uyarısının kaldırılması ve özellikle uçak seferlerinin başlaması durumunda, Türkiye’ye seyahatin de mümkün olabileceği tahmin ediliyor. Türk Hava Yolları tarafından daha önce yapılan açıklamada, Almanya’ya uçuşların 19 Haziran’da başlamasının planlandığı belirtilmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hafta sonunda yaptığı bir açıklamada, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. İç hat uçuşları, benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa, veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum. Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.