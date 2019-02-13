Almanlara göre dünya barışına en büyük tehdit ABD

Ankete katılanlar arasında dünya barışını Türkiye'nin tehlikeye sokabileceğini düşünenlerin oranı ise üçüncü sırada.Son zamanlarda yapılan bir kamuoyu araştırması Almanların çoğunluğunun dünya barışını tehdit eden en büyük tehlikenin ABD'den kaynaklandığını düşündüğünü ortaya çıkardı. Strateji ve Üst Yönetim Merkezi'nin Çarşamba günü açıklanan anket sonuçlarına göre Almanların yüzde 56'sı dünya barışı açısından en tehlikeli devletin ABD olduğu görüşünü taşıyor.

Ankete katılan Almanların dünya barışını tehdit eden ülkeler sıralamasında Kuzey Kore yüzde 45 ile ikinci, Türkiye yüzde 42'lik oranla üçüncü, Rusya ise yüzde 41 ile dördüncü sırada yer alıyor. Ankete göre dünyadaki istikrar açısından en büyük tehlikenin belli başlı devlet liderlerinden kaynaklandığı kanaatinde olanların oranı yüzde 62'yi buluyor. Bu başlıkta askeri anlaşmazlıkların istikrarı tehdit ettiği görüşünde olanların oranı yüzde 52, tehdidin iklim değişikliğinden kaynaklandığına inananların oranı ise yüzde 43 olarak açıklandı.