Almanları dolandırdıkları iddia edilen 28 şüpheliye gözaltı

Alman vatandaşlarını telefonla arayarak 30 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 28 şüpheli, Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da ikamet eden yaşlı Alman vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, 12 Alman vatandaşının toplamda 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro

Amirliği koordinesinde 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

