Almanların en büyük endişesi iklim değişikliği, terör ve mülteci

Alman araştırma kuruluşu INSA’nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Almanların 2019 yılında en büyük endişesinin iklim değişikliği, terör ve mülteci olduğu belirlendi.

Almanya’da politika, ekonomi, sosyal ve bilim konularda piyasa araştırmaları yapan Yeni Sosyal Araştırmalar ve Cevaplar Enstitüsü (İNSA) "Almanlar 2019 yılında en çok hangi konudan dolayı endişe ediyor" konulu araştırmasının sonuçlarını bugün yayımladı. Almanların endişe duyduğu en önemli konuların ilk üç sırasını iklim değişikliği, terör ve mülteci oluşturdu.

Katılımcıların büyük bir bölümünün gelecekle ilgili iyimser oldukları sonucunun çıktığı ankette, iklim değişikliği, dünyadaki istikrar ve güvenlik konusuna oranla Almanlar için en önemli endişe kaynağı olarak listenin ilk sırasında yer aldı. Almanların en çok endişe ettiği düşünülen terör olayları, endişe edilen en önemli konuların ikinci sırasında yer aldı. Küresel göçün en büyük tehdit olarak algılandığı düşünülen Almanya’da mülteciler ve göç sorunu üçüncü derecede endişe verici olarak belirlendi. ABD ile olan ticaret anlaşmazlığı, aşırı ırkçılığın artması veya Suriye’deki çatışmalar ve savaşlar Almanların tercih sıralamasında yer almadı.

