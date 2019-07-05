Almanların Türkiye'deki 'yıkık kenti' ayağa kaldırılıyor

Berlin-Bağdat demir yolu için Pozantı ilçesinde 1900'lerin başında Varda Köprüsü ile Toros Dağları'ndaki 22 tünelin açılması için doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Belemedik'e kurulan şantiye alanındaki sosyal yapıların ayağa kaldırılması amacıyla Pozantı Belediyesi harekete geçti.

Demir yolu hattının en önemli ve zorlu geçiş noktasında yer alan Toros Dağları'ndaki inşa süreci sırasında, bölgede bulunan 5 bin Alman mühendis ve işçinin kurduğu şantiye ile zamanla hasar gördüğü için "yıkık kenti" andıran hastane, okul ve kilise gibi yapıların bulunduğu bölgedeki kalıntıların turizme kazandırılması için özel ekip görevlendirildi.

Harap durumdaki tarihi yapıların envanter ve proje çalışmalarına başlayan ve aralarında mimarın da yer aldığı ekip çalışmalarını sürdürürken, buradaki eski yapılaşmanın çevresine belediye tarafından sosyal tesis yapımına ağırlık verdi.

HEDEF YABANCI TURİST Butik otel tarzında yapılara dönüştürülmesi planlanan eski binaların bulunduğu bölgeye restoran, mangal park gibi tesisler yapan belediye, yürüyüş yolları ve piknik alanlarıyla da sağladığı turizm hareketliliğine başta Almanlar olmak üzere yabancı turistleri de eklemeyi hedefliyor.

Bölgenin en görkemli yapısı olan, James Bond serisinin Skyfall filminde de aksiyon sahnelerinin çekimi yapılan Varda Köprüsü'nün daha fazla tanıtılması planlanıyor.

'GEÇMİŞİN İZLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK' Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yapacakları tesislerin çok önemli olduğunu söyledi.

Belemedik’e müze yapmak istediklerini belirten Çay, "Ayağa kaldırabileceğimiz binalar var. Bütçemizi zorlamayacak, daha çabuk ayağa kaldırabileceğimiz binaları restore edeceğiz. " dedi. Almanları da projeye dahil etmek istediklerini vurgulayan Çay, şöyle konuştu:

"Geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarılmasına ciddi anlamda katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bu işi çok önemsiyorum. Belemedik, Adana’nın doğal ve tarihi miras anlamında önemli yerlerinden biri. Bugüne kadar kıymetini bilemedik. Artık Belemedik’in kıymeti bilinecek. Her alanda çalışma yürütüyoruz."

'ALMANYA'DAN ADANA'YA TURLARIN BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUM' Çay, Almanya’da bazı belediyelerle de "kardeş belediye" olma konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.