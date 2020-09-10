Almanların yarısı Moria’dan sığınmacı alınmasından yana

Avrupa'nın en büyük mülteci kampı Moria’da çıkan ve 12 binden fazla sığınmacıyı evsiz bırakan yangın sonrası Almanya’nın mülteci politikası yeniden tartışma konusu oldu.

Siyasiler ve yardım örgütleri, Moria’dan daha fazla sığınmacı alınması gerektiğini savunurken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer katı mülteci politikasından geri adım atmıyor. Çok sayıda eyalet yönetimi, sığınmacıları almaya hazır olduklarını ifade etse de bunun için Federal Hükümet’in onayı gerekiyor.

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırması, kamuoyu nezdinde de meseleye ilişkin bölünmüşlüğü ortaya koydu.

RTL'in araştırma şirketi Forsa’ya yaptırdığı ankete katılanların yüzde 50’si Almanya’nın, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte Moria’dan sığınmacı kabul etmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri (yüzde 34) ise Almanya’nın ancak Avrupa çapında bir sığınmacı paylaşımı olması halinde Moria’dan sığınmacılara kapılarını açması gerektiğinden yana görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 15’i ise sığınmacıların alınmasına karşı çıktığını belirtti.