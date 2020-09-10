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Almanların yarısı Moria’dan sığınmacı alınmasından yana

10.09.2020 23:37 | Son Güncelleme

Almanya’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 50’si Moria kampında çıkan yangın sonrası evsiz kalan sığınmacıların alınmasından yana görüş bildirdi.

Almanların yarısı Moria’dan sığınmacı alınmasından yana

Avrupa'nın en büyük mülteci kampı Moria’da çıkan ve 12 binden fazla sığınmacıyı evsiz bırakan yangın sonrası Almanya’nın mülteci politikası yeniden tartışma konusu oldu.

Siyasiler ve yardım örgütleri, Moria’dan daha fazla sığınmacı alınması gerektiğini savunurken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer katı mülteci politikasından geri adım atmıyor. Çok sayıda eyalet yönetimi, sığınmacıları almaya hazır olduklarını ifade etse de bunun için Federal Hükümet’in onayı gerekiyor.

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırması, kamuoyu nezdinde de meseleye ilişkin bölünmüşlüğü ortaya koydu.

RTL'in araştırma şirketi Forsa’ya yaptırdığı ankete katılanların yüzde 50’si Almanya’nın, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte Moria’dan sığınmacı kabul etmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri (yüzde 34) ise Almanya’nın ancak Avrupa çapında bir sığınmacı paylaşımı olması halinde Moria’dan sığınmacılara kapılarını açması gerektiğinden yana görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 15’i ise sığınmacıların alınmasına karşı çıktığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 60’ı Federal Hükümetin eyaletlerin "daha fazla sığınmacı alma" teklifini kabul etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 34’ü buna karşı çıktı. Batı Almanya’dan katılımcıların teklife ülkenin doğusuna göre daha sıcak baktığı belirtildi.

Anket sonuçları, AB'nin mülteci krizine yönelik ortak bir tutum benimseyememiş olmasının Alman halkında yarattığı güven kaybını da ortaya koydu.

Katılımcıların 82’sinden fazlası AB’nin bu sorunu yakın gelecekte çözebileceğine inanmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 37’si Federal Hükümet’in son beş yıldır izlediği mülteci politikasından memnun olduğunu ifade etti.

Hollanda: 100 sığınmacı alabiliriz

Federal Meclis, Cuma günü Moria’daki sığınmacıların durumunu ele alacak. Sol Parti konuyu, "Yunan adalarındaki kampları tahliye etme ve sığınmacılara Almanya’nın kapılarını açma" talebiyle meclisin gündemine getiriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından evsiz kalan ve ebeveynleri yanlarında olmayan 400 çocuk sığınmacının Avrupa’nın diğer ülkelerine kabul edilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtilmişti. Tüm Birlik üyelerine paylaştırılması öngörülen bu sığınmacılardan kaçını Almanya’nın alacağının ise henüz belirsiz olduğu kaydedilmişti.

Diğer yandan Hollanda da yarısı çocuk sığınmacı olmak üzere yüz sığınmacı almayı teklif etti. Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada

"Hollanda kabinesi, Yunan kabul kampı Moria’daki korkunç olay sonrası belirli sayıda çocuk ve aileyi alma yönünde Yunanistan’ın talebine açıktır" denildi. Açıklamada, hükümetin 50’si refakatsiz çocuk sığınmacı, 50’si de çocuklu aile olmak üzere 100 sığınmacıyı kabul edebileceği belirtildi.

Binlerce kişi yürüdü

Çarşamba akşamı Almanya’nın farklı şehirlerinde binlerce kişi Moria’dan sığınmacılara kapıların açılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılmıştı. Berlin’de yaklaşık 10 bin, Köln’de 3 bin, Hamburg’da ise 2 bin 500 kişi, hükümetten Yunan adalarındaki yüm kampların tahliye edilmesi ve buradaki sığınmacıların Almanya’ya getirilmesi talebiyle yürümüştü.

3 bin kapasiteli Moria kampında 12 bini aşkın sığınmacı kalıyordu. Kampta çıkan yangın sonrası sığınmacılar sokakta kalırken, bir kısmının geceyi mezarlıkta geçirdiği belirtildi.

AFP, KNA / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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