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Almanya 1 Temmuz'dan itibaren riskli bölgelere seyahat uyarısını kaldıracak

11.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200’ün altında olan bölgelere 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibarıyla kalkmış olacak.

Almanya 1 Temmuz'dan itibaren riskli bölgelere seyahat uyarısını kaldıracak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak.

Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Maas, Kovid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması Almanya

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