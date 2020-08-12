HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

12.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

2019 yılında Almanya’nın sınır dışı kararı verdiği kişilerin sayısı 11 bini geçti.

Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre 2019 yılında toplam 11 bin 81 kişi hakkında sınırdışı kararı verildi. Alman hükümeti, bu verileri Sol Parti'nin verdiği soru önergesine verdiği yanıtta paylaştı. Almanya'da 2018 yılında sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşı sayısı ise 7 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

Rakamlara göre Almanya’da en çok sınır dışı kararı veren eyalet 3 bin 540 kişi ile Baden-Württemberg oldu. Eyaleti 1762 sınır dışı kararı ile Kuzey Ren Vestfalya ve 1376 sınır dışı kararı ile Bavyera izledi. Haklarında en fazla sınır dışı kararı alınan kişiler ise Ukrayna (1252), Arnavutluk (1220) ve Sırbistan (828) vatandaşları oldu.

Sol Parti: ''Feci ve yanlış''

Sürekli artış gösteren sınır dışı işlemlerini eleştiren Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Uygulamanın yıllardır hayatlarını Almanya'da sürdüren kişilere ''çifte ceza'' anlamına geldiğini belirten Jelpke ''İnsanlar sosyal çevrelerinden koparılıyor. Bu feci ve yanlış'' dedi.

Sınır dışı kararı hangi şartlarda alınıyor?

Alman vatandaşı olmayan kişiler hakkında alınan sınır dışı kararı, söz konusu kişilerin kamu güvenliği ve düzenini bozması ya da tehdit altına sokması durumunda alınıyor. Hakkında sınır dışı kararı verilen kişilerin Almanya'yı tekrar geri dönmemek üzere terketmesi gerekiyor. Karara karşı gelenler polis gücü zoruyla sınır dışı edilebiliyor. Hükümet sınır dışı işlemi konusunda belirlenen yasal çerçeveyi 2015'te patlak veren mülteci krizi sonrasında daha da sertleştirdi.

AB vatandaşları için farklı yasal uygulama mevcut

Avrupa Birliği vatandaşlarında ise sınır dışı etme kararı daha farklı alınıyor. Almanya'da geniş kapsamlı serbest dolaşım hakkına sahip olan AB vatandaşlarının Alman yasalarına karşı gelmiş ya da cezai bir durum sonrası şartlı olarak salıverilmiş olması sınır dışı edilmek için yeterli olmuyor. Alman makam ve yetkili mercileri bu tip kararlarda daha farklı prosedürler uyguluyor.

Neue Osnabrücker Zeitung ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Almanya'da ikamet eden toplam 311 bin 811 kişi hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğunu yazdı. Bunlardan 30 bini hâlâ ülkede bulunuyor.

DPA, afp / NS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İskoçya'da yolcu treni raydan çıktıİskoçya'da yolcu treni raydan çıktı
İlk öğretmenlerden Mukime Fıratoğlu hayatını kaybetti!İlk öğretmenlerden Mukime Fıratoğlu hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi

Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi

İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Eski Yunan bakandan 'Türkiye' açıklaması: Bizim için yapmazlar

Rusya'dan yeni açıklama: Koronavirüs aşısı iki hafta içinde hazır olacak

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı

Facia gibi kaza! 13 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.