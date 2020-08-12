Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre 2019 yılında toplam 11 bin 81 kişi hakkında sınırdışı kararı verildi. Alman hükümeti, bu verileri Sol Parti'nin verdiği soru önergesine verdiği yanıtta paylaştı. Almanya'da 2018 yılında sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşı sayısı ise 7 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

Rakamlara göre Almanya’da en çok sınır dışı kararı veren eyalet 3 bin 540 kişi ile Baden-Württemberg oldu. Eyaleti 1762 sınır dışı kararı ile Kuzey Ren Vestfalya ve 1376 sınır dışı kararı ile Bavyera izledi. Haklarında en fazla sınır dışı kararı alınan kişiler ise Ukrayna (1252), Arnavutluk (1220) ve Sırbistan (828) vatandaşları oldu.

Sol Parti: ''Feci ve yanlış''

Sürekli artış gösteren sınır dışı işlemlerini eleştiren Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Uygulamanın yıllardır hayatlarını Almanya'da sürdüren kişilere ''çifte ceza'' anlamına geldiğini belirten Jelpke ''İnsanlar sosyal çevrelerinden koparılıyor. Bu feci ve yanlış'' dedi.