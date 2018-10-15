Almanya 11 Eylül Saldırılarıyla İlgili Tek Sanığı Sınırdışı Ediyor

Bugün yapılan açıklamaya göre, Hamburg’daki Fuhlsbüttel Cezaevi’nden sabah saatlerinde çok sıkı güvenlik önlemleri altında çıkarılan Mutassadık, Hamburg Havalimanı’ndan Federal Polis’e ait bir helikopterle Frankfurt’a getirildi. Her iki havalimanında terörle mücadele ekiplerinin zırhlı araçlarla konuşlandığı ve Mutasaddık’ın gözlerinin örtülü, ellerin ve ayaklarının da kelepçeli olduğu görülürken, 44 yaşındaki Faslı’nın Frankfurt’a vardıktan sonra, havalimanının askeri bölümüne götürüldüğü öğrenildi. İstihbarat birimlerinden alınan bilgilere göre, Münir El Mutassadık bu akşam Almanya saati ile 22.05’de Royal Air Maroc adlı Fas Havayolları’na ait tarifeli bir uçakla ülkesine gönderilecek.

11 Eylül saldırılarının kilit isimlerinden Fas uyruklu Münir El Mutassadık bulunduğu Hamburg Cezaevi’nden alınarak, sınırdışı edilmek üzere Frankfurt’a gönderildi. 15 yıldır hapiste bulunan Münir El Mutassadık’ın cezası bitmeden tahliye edileceği geçen ağustos ayında açıklanmış, tahliye olur olmaz sınırdışı işlemi için Alman yetkililerin Faslı meslektaşlarıyla hazırlıkları başlattığı öğrenilmişti.

Alman güvenlik görevlileri Fas’a teslim edecek

Federal Başsavcılık’tan bir sözcü, Faslı yetkililerin Mutassadık’ın özel bir jet yerine, normal bir uçakla gönderilmesini koşul olarak öne sürdüklerini, bu yüzden söz konusu uçuşta çok sayıda Alman güvenlik görevlisinin Mutassadık’a eşlik edeceğini ve Kasablanka’da teslim işleminden sonra, aynı uçakla geri döneceklerini duyurdu.

Almanya’ya dönerse yeniden tutuklanacak

Normal şartlarda 19 Ocak 2019’da cezası sona ermesi planlanan Münir El Mutassadık’ın doğrudan Almanya’yı terk etmesi ve bir daha geri dönmemesi şartıyla önceden serbest bırakılmasına karar verilmişti. Tekrar Almanya topraklarına ayak basması durumunda derhal tutuklanması söz konusu olan Mutasaddık’ın, ülkesi Fas’da sorgulandıktan sonra serbest bırakılacağı tahmin ediliyor. Mutasaddık’ın karısı ve iki çocuğu Fas’ın başkenti Fez’de yaşıyor.

15 yıldır hapisteydi

Münir el Mutasaddık, 11 Eylül saldırılarıyla doğrudan bağlantısı olduğu gerekçesiyle dünya çapında suçlu bulunan ilk kişiydi. Mutasaddık önce 2003'te bir Alman mahkemesince 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra bir temyiz mahkemesi bu cezayı azaltmıştı. El Kaide bağlantısı şüphesiyle 11 Eylül’den birkaç hafta sonra Hamburg’da gözaltına alınan Mutassadık’ın, saldırıları düzenleyen intihar pilotlarının içinde bulunduğu El Kaide’nin ‘Hamburg hücresi’ ile ilişkisi belgelenirken, terör saldırısı planlarına bizzat katılıp-katılmadığı ortaya çıkarılamadı. Saldırılarının elebaşlarından Muhammed Atta ile aynı semtte oturduğu, saldırılarda kullanılan uçaklardan birini kaçıran Mervan El Şehi’nin de yakın arkadaşı olduğu belirlenen El Mutassadık, saldırılara katılan pilotlara yataklık ettiği ve Florida’daki uçuş okullarının parasını ödediği gerekçesiyle hüküm giymişti.