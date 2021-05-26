Almanya 12 Yaş Üstü Çocuklara Corona Virüsü Aşılamasına Başlıyor

Dünya çapında Corona virüse karşı geliştirilen aşıların çoğunun 18 yaş üstü kişilere tavsiye edilmesi, çocuk ve gençlerin durumunu muallakta bırakırken Almanya, 12 yaş üstü çocuklara da aşı yapılması için düğmeye bastı. Ülkede sürü bağışıklığının sağlanmasını en önemli hedeflerden biri olarak tanımlayan Başbakan Angela Merkel’in, yarın Berlin’de eyalet başbakanları ve sağlık politikacılarıyla biraraya geleceği "Aşı Zirvesi"nde, çocuk ve gençlerin önümüzdeki yaz aylarında aşılanması için lojistik hazırlıkların başlatılması kararı alınacağı haber verildi. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, yeni eğitim döneminde okulların tam açılmasının, 12 yaş üstü öğrencilerin de aşı olmasına bağlı olduğunu söylerken ülkenin, önde gelen sağlık politikaları uzmanı sosyal demokrat SPD’den Karl Lauterbach "Corona virüse karşı verilen mücadelede bundan sonra aşılması gereken en önemli sorun, 16 yaşın altındakilerin aşılanma süreci. Ben bu gruba da BioNTech/Pfizer aşısının yapılmasında bir sakınca görmüyorum" şeklinde konuştu. Yarınki zirvede ele alınacağı öğrenilen aşılama haritasına göre, Almanya’da 16 yaş altı, 6 milyon çocuk ve gencin aşılanmasına, Haziran ayının ikinci yarısında başlanması öngörülüyor.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) 12 yaş üstündekilere hızlandırılmış aşı onayını 15 Haziran’a kadar vermiş olacağından yola çıkan hükümet çevreleri, ardından çocuk doktorlarının yanısıra, aşı merkezlerinde ve okullara gönderilecek gezici aşı ekiplerince, aşılamanın başlatılmasını hedefliyor. Plana göre, aşılama, okullar yaz tatilinin ardından açıldıktan dört hafta sonra, yani en geç Eylül ayının sonunda bitmiş olacak. Alman kanunlarına göre, 18 yaş altındaki genç ve çocukların aşı yaptırmaları için ebeveynlerin izin vermesi gerekiyor. Corona virüsün çocuklarda nispeten daha az hastalığa yol açmasının yanısıra, aşıların etkinliği ve yan etkileri hakkında sürekli olarak çıkan yeni haberlerin ebeveynleri bu konuda kararsız bıraktığını belirten uzmanlar, yine de ülkedeki ebeveynlerin yüzde 60'nının çocuklarının aşılanmasına onay vereceğini düşünüyor. Sağlık bakanının göçmenlere ilişkin yorumları tepkilere neden oldu Öte yandan Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, ülkedeki göçmen aileleri yaz tatili konusunda uyaran açıklamalarına tepkiler sürüyor. Spahn, geçen yıl yaz aylarında Almanya’da 10 bin kişideki vaka sayısının 20’nin altına indiğini, ancak yüzbinlerce göçmenin ülkelerine giderek, akraba ziyareti yaptıklarını ifade ederek "O dönemde Türkiye’ye ve Balkan ülkelerine yapılan akraba ziyaretleri, sonbahar aylarında yeni enfeksiyon sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artmasına neden oldu. Bu yıl bunu engellememiz gerekiyor" demişti.