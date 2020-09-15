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Almanya 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yunan adalarında bulunan 1500 sığınmacının daha ülkeye kabul edilmesi konusunda uzlaştı.

Almanya 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, bu sığınmacıların çocuklu ailelerden oluşacağı ve adımın Yunan hükümetiyle de görüşüldüğü aktarıldı.

Haberde daha fazla sığınmacının kabul edilmesini isteyen hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) de Merkel ve Seehofer’in planına onay vermesi gerektiği kaydedildi.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich ise plana temkinli yaklaşarak, “Bu sayıyı ben bilmiyorum. Hükümet, başbakan ve içişleri bakanından oluşmuyor. Onların uzlaşması değil hükümet arasındaki uzlaşma geçerlidir.” ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt da rakamın 1500 ile sınırlanmasını eleştirerek, “Bu felaketten kaçabilen her insan için mutlu olurum. Ancak koruma statüsü verilen 400 aileyi kabul etmek göstermelik bir tekliftir." dedi.

Göring-Eckardt, partinin Almanya’nın 5 bin sığınmacıyı kabul etmesini istediğini kaydetti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise planı memnuniyetle karşıladığını, böylelikle Almanya’nın yardım etme görevini yerine getireceğini kaydetti.

Seehofer, geçen hafta Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından Yunanistan'da ana karaya çıkarılan refakatçisi olmayan 400 çocuktan 100 ila 150’sinin Almanya'ya getirileceğini söylemişti.

Moria Kampı'ndaki yangının ardından Almanya'da sığınmacıların ülkeye getirilmesine ilişkin tartışmalar yaşanmıştı.

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