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Almanya 2 bin 750 sığınmacıyı daha kabul edecek

15.09.2020 20:04 | Son Güncelleme

Almanya, Midilli'deki Moria kampında çıkan yangın sonrasında beş Yunan adasından bin 553 sığınmacı ile reşit olmayan 150 çocuk ve genci kabul edeceğini açıkladı.

Almanya 2 bin 750 sığınmacıyı daha kabul edecek

Almanya, Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından beş Yunan adasından bin 553 sığınmacıyı daha kabul edeceğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Almanya'ya kabullerde Yunanistan'da koruma statüsü tanınmış çocuklu ailelerin dikkate alınacağını söyledi.

Aynı zamanda Almanya'daki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) federal başbakan adayı olan Scholz, koalisyon içinde varılan uzlaşmanın, Almanya'nın Yunanistan'a destek için kendi katkısı olduğunu vurgulayarak "Bir sonraki adım Avrupa çapında, Almanya'nın da kendi imkanları ve büyüklüğü orantısında katılacağı genel bir düzenlemedir" dedi.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada da bin 553 kişiye ek olarak yanında ebeveynleri bulunmayan 150 çocuk ve gencin ülkeye kabul edileceği bildirildi. Almanya daha önce de reşit olmayan 53 sığınmacıya kapılarını açmıştı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, tedaviye muhtaç durumdaki 243 çocuk ve çekirdek ailelerinin Almanya'ya alınması sürecinin de devam ettiğini kaydetti.

Böylece alınan son kararla Almanya Yunan adalarından ek olarak 2 bin 750 sığınmacıyı kabul etmiş olacak.

Moria kampında geçen hafta çıkan yangın sonucu 12 bini aşkın sığınmacı ortada kalmış, gıda ve su tedariğinde de sıkıntılar yaşanmıştı.
AFP,epd / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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