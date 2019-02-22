Almanya 2018'i rekor bütçe fazlasıyla kapattı

Ekonomik büyümenin düşüş trendine girmesi nedeniyle Alman kamu sektörünün 2023'e kadar 25 milyar euro açık vermesi bekleniyor.Almanya'nın rekor düzeydeki 2018 yılı bütçe fazlası tahminlerin 1 milyar euro altında çıktı. İstatistik Federal Dairesi federal devlet, eyaletler belediyeler ve sosyal sigorta kurumlarının 2018 yılı bütçelerini 58 milyar euro fazlayla kapattıklarını açıkladı. İki Alman devletinin birleşmesinden bu yana kamu sektörü bu kadar fazla elde etmemişti. Ocak ayındaki ilk tahminlerde kamu fazlasının 59,2 milyar euroyu bulacağı açıklanmıştı. Böylece devlet aralıksız beşinci kez bir mali yılı borçlanmadan kapatmış oldu. Kamu sektöründe elde edilen fazla Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,7'sini tekabül ediyor.

Olumlu gelişme ekonomik canlılığın sürmesinden, istihdamın rekor düzeye çıkmasından ve reel ücretlerin artmasından kaynaklanıyor. 2018 yılında kamu gelirleri yüzde 4,7, giderler ise yüzde 3,2 oranında arttı. Avrupa merkez Bankası'nın öncelikle Almanya'da tartışılan para politikası da kamu giderlerinin azalmasında etkili oldu. Sıfır faiz politikası ve borç stokunun küçülmüş olması sayesinde Almanya'nın faiz giderleri 2018 yılında yüzde 8,5 oranında azaldı.