Almanya 2021 Ekonomik Büyüme Tahminini Yükseltti

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Corona virüsü tedbirlerinin ikinci çeyrekte kademeli şekilde gevşetileceğinin anlaşıldığını ve bu yüzden ekonominin toparlanma sürecinin hızlanacağını belirterek, büyüme tahmininin yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildiğini açıkladı.

Salgının imalat üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını ve bu nedenle Alman ihracatına olan talebin arttığını ifade eden Alman bakan, bu yılın akışı içinde tüketimin de artması sonucunda ekonominin hızla eski seviyesine döneceğini öne sürdü ve "Ekonomimiz güçlü, dayanıklı şekliyle yeni bir başlangıç için hazır" diye konuştu. Ekonomistler ilk çeyrek için ihracatta yüzde 1,2 oranında gerileme öngörüsünde bulunmuş, ancak yüzde 1,4 artış tespit edilmişti.

Alman ihracatındaki artış, ülkenin en güçlü dış ticaret ortağı olan Çin’de Alman ürünlerine olan talebin artmasıyla açıklanıyor. Alman ekonomisinin en geç 2022'de pandemi öncesi seviyeye ulaşacağını ifade eden Altmeier, 2022 için büyüme tahminini yüzde yüzde 3,6 olarak tanımladı. Alman ekonomisi salgın sürecinde geçen yıl yüzde 4,9 küçülmüştü.