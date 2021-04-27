Almanya 2021 Ekonomik Büyüme Tahminini Yükseltti

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Corona virüsü tedbirlerinin ikinci çeyrekte kademeli şekilde gevşetileceğinin anlaşıldığını ve bu yüzden ekonominin toparlanma sürecinin hızlanacağını belirterek, büyüme tahmininin yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildiğini açıkladı.
Salgının imalat üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını ve bu nedenle Alman ihracatına olan talebin arttığını ifade eden Alman bakan, bu yılın akışı içinde tüketimin de artması sonucunda ekonominin hızla eski seviyesine döneceğini öne sürdü ve "Ekonomimiz güçlü, dayanıklı şekliyle yeni bir başlangıç için hazır" diye konuştu. Ekonomistler ilk çeyrek için ihracatta yüzde 1,2 oranında gerileme öngörüsünde bulunmuş, ancak yüzde 1,4 artış tespit edilmişti.
Alman ihracatındaki artış, ülkenin en güçlü dış ticaret ortağı olan Çin’de Alman ürünlerine olan talebin artmasıyla açıklanıyor. Alman ekonomisinin en geç 2022'de pandemi öncesi seviyeye ulaşacağını ifade eden Altmeier, 2022 için büyüme tahminini yüzde yüzde 3,6 olarak tanımladı. Alman ekonomisi salgın sürecinde geçen yıl yüzde 4,9 küçülmüştü.
Ekonomi çevrelerinden iyimser tahminlere eleştiri
Ekonomi Bakanı Altmaier’in iyimser açıklamalarına ekonomi çevrelerinden ve iktisatçılardan eleştiri geldi. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank’ın baş ekonomisti Jörg Krämer, Corona'ya karşı önlemlerinin sürmesi durumunda Alman ekonomisinde yüzde 4'lük gerileme olabileceğini öne sürdü.
Almanya’nın en saygın ekonomi kurumlarından Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, ekonominin toparlanmasının Altmaier’in tahminlerinden çok daha uzun süreceğini, en erken 2022 sonunda yükselişe geçileceğini belirterek, bir yılı aşkın bir süredir yaşanan belirsizlik sonucunda işletmelerde kaçınılmaz bir şekilde iflaslar yaşanacağını ve işsizlikte artış olacağını söyledi.
Ekonomik yardımların gelecek yıl da dahil olmak üzere uzatılmasını talep eden Fratzscher, "Benim endişem, salgından sonraki olası yeni başlangıç değil, uzun vadeli olumsuz gelişme" şeklinde fikir belirtti. Çok sayıda başka ekonomist de Corona'nın ekonomiye olumsuz etkisinin önümüzdeki aylardan itibaren daha da sert hissedileceği uyarısında bulunuyor.
İflas dalgası beklentisi
Birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin devlet yardımlarıyla ayakta kalabildiği biliniyor, ancak kısıtlamaların kaldırılması sonrasında yardımların da sona ermesiyle büyük bir iflas dalgası bekleniyor. Özellikle hizmet sektöründeki şirketlerde, gastronomi, turizm ve seyahate dayalı sektörlerde pandemi sonrasında iflas endişesi taşıyan Alman şirketlerin sayısı rekor seviyede. Sektör birliği olan Dehoga’nın verilerine göre, seyahat ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 80'i, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu gastronomi alanında faaliyet gösterenlerin ise yüzde 70'i iflas endişesi taşıyor. İflas endişesini en az yaşayan sektörse ilaç. Corona sürecinde büyük kar sağlayan söz konusu şirketlerin sadece yüzde 0,9'u iflas endişesi yaşıyor.