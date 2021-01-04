Almanya 2021’de ‘Süper Seçimlere’ Hazırlanıyor

Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde seçimlerin 14 Mart’ta yapılması planlanıyor, ancak Corona salgını nedeniyle ertelenebileceği ya da sadece mektup oyuyla yapılabileceği konuşuluyor. Thüringen’de 25 Nisan’da planlanan yerel seçimin düzenlenmesi de şu anda salgınla ilgili durumun gidişatına bağlı. Bazı uzmanlar, vaka sayılarının azalmaması durumunda, bu üç yerel seçimin, 26 Eylül’e ertelenebileceğini öne sürüyor. Saksonya Anhalt’ta da ise seçmenler, şu andaki durumda göre 6 Haziran’da sandık başına giderek eyalet parlamento üyelerini seçecek. Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyalet meclis seçilmelerinin 26 Eylül’de Federal Meclis seçimleriyle aynı gün yapılması bekleniyor.

Almanya’da 2021 "süper seçim yılı" olarak tanımlanıyor. Ülkede hem federal seçimler yapılacak hem de bazı eyaletlerin parlamento üyeleri yeniden seçilecek. Federal Meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimler 26 Eylül’de yapılacak. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ve başkent Berlin’de de seçmenler eyalet parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gidecek.

Almanya yeni liderini belirleyecek

Federal Seçimler, 2005 yılından bu yana başbakanlık yapan Angela Merkel, yeniden aday olmayacağını iki yıl önce ilan ettiği için, Almanya’nın yeni başbakanını da belirleyecek. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’da bu haftasonu genel seçim olsa Birlik Partileri CDU/CSU toplam oyların yüzde 37’sini, Yeşiller yüzde 19’unu, SPD yüzde 15’ini, aşırı sağcı AfD yüzde 10’unu, Sol Parti yüzde 8’ini ve liberal FDP de yüzde 6’sını alacak.

Başbakan adayları kimler?

Almanya’da Corona virüsüne yakalananların ve yaşamını kaybedenlerin sayısında hissedilir bir azalma olmasa da, Merkel’in COVID-19’a karşı verdiği mücadelenin, muhafazakar Birlik Partileri’ne hem güveni hem de desteği artırdığı dikkat çekiyor. Analistler, Merkel’den boşalacak koltuğa CDU/CSU’nun aday göstereceği ismin oturma ihtimalinin çok yüksek olduğunu savunuyor. Ancak Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ile ‘kardeş parti’ CSU’nun başbakan adayının kim olacağı henüz belli değil.

Aynı şekilde Savunma Bakanı da olan Annegret Kramp-Karrenbauer’in istifasıyla boşalan CDU’nun Genel Başkanı’nın kim olacağı da kesinleşmedi. CDU’nun 4 Aralık’ta Stuttgart’ta yapılması öngörülen kurultayı salgın nedeniyle alınan toplantı yasağı sonrasında ertelenmiş, seçimin 15 Ocak’ta "dijital ortamda" yapılmasına karar verilmişti. Bu görev için bir dönem CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapan Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Lascher ve Federal Çevre eski Bakanı Norbert Röttgen yarışacaklar. Yapılan kamuoyu yoklamaları sağ popülist söylemleriyle tanınan ve Merkel’i liberal göçmen politikaları nedeniyle sert sözlerle eleştiren Friedrich Merz’i kazanma şansı en yüksek aday olarak gösteriyor. CDU’nun genel başkanı genelde muhafazakar kanadın başbakan adayı oluyor. Ancak Corona sürecinde başarılı karar ve uygulamalarıyla ön plana çıkan CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in de başbakanlığa aday olabileceği dillendiriliyor. Anketlerde, CDU/CSU ile Yeşiller’in ardından üçüncü sırada gelen Sosyal Demokrat Parti SPD kazanma şansı olmadığını bildiği halde, Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’u partinin başbakan adayı olarak ilan etti. Yeşiller ise başbakan adayını henüz ilan etmedi. Yeşiller’in, Eş Başkan Annalena Baerbock ile Robert Halbeck’ten birinde karar kılması bekleniyor.

