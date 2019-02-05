BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesinin "2030 Ulusal Sanayi Stratejisi"ni açıkladı.

Altmaier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin son 70 yıldır sahip olduğu muazzam refahı koruyabilmesinin ve artırabilmesinin önemine işaret ederek, Ulusal Sanayi Stratejisi'ni ortaya koymanın sadece ekonomi politikası açısından değil, ülkenin birliğinin sağlanması için de önemli olduğunu söyledi.

İstihdam ve refahın korunması gibi konuları kamuoyunda tartışmak gerektiğini vurgulayan Altmaier, "Biz, inovasyon ve ekonomik büyüme konusunda dünya çapında bir yarış başladığı için harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Altmaier, Almanya ve Avrupa'nın Kuzey Kore, Küba veya Venezuela ile rekabet etmediğine, rekabetin ABD, Asya ve Avrupa ekseninde yaşandığına dikkati çekti.

Bugün Almanya'da ekonomik büyümenin olmasının, bu büyüme fırsatlarının 10-15 yıl sonra nasıl şekilleneceğini göstermediğini vurgulayan Altmaier, bunun sınamalara ve inovasyonun gelişmesine bağlı olduğunu kaydetti.