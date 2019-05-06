Almanya’da bölgesel dezavantajların ele alınması ve rekabet gücünün kapsamlı bir şekilde sağlanması gerektiğine vurgu yapan Kempf, Alman Federal hükümetin, çok yüksek enerji fiyatlarına, aşırı mevzuat ve bürokrasiye, altyapıda ağır ilerleyen yenilemeye ve zararlı vergi politikalarına karşı bölge dezavantajlarını kapsamlı bir şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

Kempf, burada yaptığı konuşmada, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier tarafından şubat ayında açıklanan "Almanya 2030 Ulusal Sanayi Stratejisi’ni" eleştirdi.

Kempf, etkili bir sanayi stratejisinin tüm endüstrinin rekabet edebilirliğine odaklanması gerektiğine işaret ederek, strateji de ülkenin ekonomik gücü için çok önemli olan orta ölçekli sektörün önceliklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Gün geçtikçe daha fazla ülkenin yabancı yatırımlara kapalı hale gelmeye başladığına değinen Kempf, ileriye dönük bir sanayi stratejisinin bu eğilimlere herhangi bir ivme kazandırmaması ve Almanya’da yabancı yatırımların kabul edilmediğine yönelik bir kuşkuya yer bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Kempf, başka ülkelerin yanlış yönlendirilmiş “millileştirme politikasını” herhangi bir şekilde kopyalamanın yanlış olacağına işaret ederek, kilit teknolojilerin korunmasında “milli güvenlik” kavramının devreye sokulmasının da dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

- Almanya uluslararası rekabette sorun yaşayacak uyarısı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Dr. Eric Schweitzer de dijital altyapının artırılması, enerjinin uygun fiyatla, güvenli bir şekilde tedarik edilmesi ve Alman şirketleri için bir vergi indirimi, bürokrasinin azaltılması gibi ekonomik politika koşullarının iyileştirilmemesi halinde Almanya’nın uluslararası rekabette sorun yaşayacağı uyarısında bulundu.